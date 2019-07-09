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14:21

Лукашенко опроверг информацию о "тайной встрече" с Путиным на Валааме

фото ЗакС политика Лукашенко опроверг информацию о "тайной встрече" с Путиным на Валааме

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что появившаяся в СМИ информация о якобы готовящейся "тайной" встрече его и Владимира Путина на острове Валаам, не более чем слухи, растиражированные преимущественно оппозиционными источниками, информирует "БелТА".

Глава Белоруссии пояснил, что Путин просто пригласил его посетить Валаам, и, как человек верующий, он всенепременно должен увидеть православную святыню.

Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, что в двусторонних отношениях стран имеется ряд нерешенных вопросов: например, запрет на поставку некоторых продуктов и цены на российские энергоносители.

"Без их решения невозможно говорить о других темах - стратегического характера", - подытожил он.

О том, что Путин и Лукашенко должны встретиться на Валааме, стало известно 11 июля. Президент Белоруссии приедет в Петербург для участия в ежегодном двустороннем форуме.

 

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