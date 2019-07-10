ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева

Избирательная комиссия МО "Екатерингофский", прославившаяся во время нынешней избирательной кампании множеством скандалов, отменила сегодняшнее заседание, на котором должен был решаться вопрос о регистрации Александра Шуршева (самовыдвиженец), Федора Горожанко и Полины Костылевой ("Яблоко").

Заседание должно было пройти сегодня в 21:00 в помещении ИКМО. За два часа до назначенного времени кандидатов по смс уведомили о переносе места встречи в здание администрации Адмиралтейского района.

Пресса и потенциальные кандидаты начали собираться ещё за полчаса до заседания – в 20:30. Ближе к 21:00 председатель ТИК № 1 Ольга Нечаева повесила объявление об отмене заседания по причине отсутствия кворума. Об этом потенциальных кандидатов также уведомили по смс. От комментариев Нечаева отказалась – отношения к ИКМО “Екатерингофский” она не имеет.

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев рассказал, что преграды со стороны ИКМО были ожидаемы. Он собирается подавать жалобу.

- Вообще у меня есть большие сомнения, что избирательная комиссия в принципе существует, потому что вживую мы видели только трех человек из восьми, - поделился мнением потенциальный кандидат.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявление в полицию.

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