В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"

Муниципальная кампания продолжает вызывать споры и недовольство. Представители ЦИК, ГИК и политических партий обсуждали наболевшее 10 июля у уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Дискуссия не обошлась без колких заявлений в адрес участников встречи, но выяснить, кто же всё-таки виноват, собравшиеся пока не смогли.

Петербург снова выделился

Центральная избирательная комиссия снова отправила в Петербург рабочую группу для решения возникших проблем. Вместе с ней и представителями Санкт-Петербургской избирательной комиссией у омбудсмена Александра Шишлова собрались представители парламентских партий города: «Справедливая Россия», «Яблоко», КПРФ, ЛДПР, «Партия роста» и «Единая Россия».

От ЦИК на встречу прибыли Евгений Шевченко и Александр Кинёв. Последний напомнил, что выборы в этом году проходят не только в Петербурге. При этом, в Северной столице ситуация сложилась намного хуже, чем в других регионах, отметил член ЦИК.

- У нас 8 сентября - единый день голосования. Больше 5 тысяч избирательных кампаний в России и больше половины российских избирателей смогут принять участие в этих кампаниях. Но кампания в Санкт-Петербурге, конечно, резко выделяется из всех остальных. Могу привести статистику: у нас больше тысячи обращений поступило в Горизбирком и в Центральную избирательную комиссию по выборам в Санкт-Петербурге. Естественно, в основном, это муниципальная кампания, - сообщил Кинёв.

Он добавил, что ЦИК не удовлетворен работой петербургской избирательной комиссии по некоторым вопросам. По мнению Кинёва, ГИК мог бы принимать более жесткие решения и более оперативно. Не устраивает работа Горизбиркома и одного из членов городской комиссии Алексея Березина.

Он рассказал про вероятную подмену решения ТИК №21 на сайте Горизбиркома. Данный ТИК отвечает за проведение выборов в МО «Поселок Саперный». Там выборы назначили самыми последними и хотели сократить срок на подачу документов, однако ЦИК и ГИК выступили против – документы у выдвиженцев решено принимать 20 дней. Соответствующее решение ТИК №21 было направлено в Горизбирком и размещено на сайте городской комиссии, сообщил Березин. При этом, решение «провисело» на сайте пять дней – затем его заменили, уверен член ГИК.

- Чудом позавчера вечером на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии появилось решениеТИК от того же числа, того же номера за подписью того же председателя и секретаря ТИКа синей ручкой в оригинале совершенно с другим текстом этого решения, в который внесены рекомендации Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но внесены задним числом для того, чтобы решение стало легитимным, и для того, чтобы не признать свою ошибку в формально незаконном назначении выборов в Саперном, - рассказал Березин.

По его мнению, это может расцениваться как служебный подлог и фальсификация избирательных документов (ст.142 УК РФ). Также член ГИК напомнил, что все документы на сайте Горизбиркома размещаются после получения личной подписи председателя Виктора Миненко. Березин уверен, что Миненко знал о путанице.

- Он в курсе этой ситуации, и это произошло с его ведома. Возникает вопрос: о какой законности в Санкт-Петербурге и результатах выборов мы говорим? – задался вопросом член ГИК.

Городские вотчины

В ходе встречи больше всего всё же затрагивались вопросы работы не Горизбиркома, а муниципальных избирательных комиссий. Представители партий жаловались членам ЦИК на все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться в ходе кампании. Шевченко и Кинёв говорили «в мирной, интеллигентной стилистике», когда как собравшиеся так уже выражаться не могут, заявила глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина и оказалась права. Представители партий говорили, что выборы носят «криминальный характер», что кажется, будто в городе орудует «мафия», а Петербург похож на «криминальную столицу».

По мнению Шишкиной, легитимными выборы по меньшей мере в 20 муниципалитетах уже назвать нельзя. Там проходит циничное и наглое умаление избирательных прав, считает представитель «Справедливой России». В частности, ее возмущают массовые отказы в регистрации как кандидатов оппозиционных выдвиженцев.

- Если в Петербурге таких ключевых людей как Швеца… Можно с ним так поступить, то это просто «прекрасная» ситуация, это отражение того, что происходит в Петербурге, - сказала Шишкина.

Она имела в виду резонансный случай председателя петербургского отделения «Партии роста» Павла Швеца, который также является лидером защитников парка Интернационалистов и соучредителем издания «Новости Купчино». Швец вместе со своей командой выдвинулся в муниципальные округа №75 и «Балканский». Документы у них приняли, но в регистрации отказали.

Сам Швец считает, что причины отказа незаконны: нет справки об отсутствии судимости (по закону её предоставлять не требуется), нет согласия партии на выдвижение (оно есть) и политсовет партии нелегитимен – откуда у местных комиссий такая информация, выдвиженец не знает. Сейчас Швец и его команда намерены подавать жалобу на решение окружных избирательных комиссий, которые отказали им в регистрации. Подавать необходимо сначала в ТИК – если не одобрят там, то уже в Горизбирком. Кроме этого, Швец заявил, что причины всех проблем могут быть в том, что район его выдвижения считается «вотчиной» депутата Государственной Думы от Петербурга и члена «Единой России» Михаила Романова.

- Я хочу сказать откровенно про Фрунзенский район. Там у нас есть депутат Михаил Валентинович Романов. Он считает, что это его вотчина. Его люди просто верховодят в администрации Фрунзенского района. Начиная с того, что документы многих избирательных комиссий хранятся в его приемной прямо в администрации. В комиссии с утра до вечера дежурят помощники Романова, которые назначены членами комиссии, - рассказал представитель «Партии роста».

Он добавил, что «люди Романова» есть в территориальной избирательной комиссии. Швец попросил членов ЦИК обратить внимание на Фрунзенский район. Аналогичное заявление и просьбу, но про другой район, озвучил координатор муниципальной кампании «Яблока» Максим Кац. Он рассказал, что прибыв в Петербург, услышал от всех советы не пытаться избираться в Петроградском районе.

- В первую очередь я хочу затронуть ситуацию в Петроградском районе. Она самая вопиющая. Когда я начал здесь вести избирательную кампания, а я из Москвы, мне в первую очередь сказали: «На Петроградку даже не лезь – это вотчина Макарова. Тебя туда не пустят, никаких кандидатов не зарегистрируют, вы там никого даже не выдвигайте. Там всё схвачено: и избиркомы, и всё. Ничего не будет», - поделился Кац.

По его словам, выдвигаться туда «Яблоко» всё же решило, но получает отказы в регистрации. Кац считает, что все отказы организованы, причина почти везде одна – кандидаты якобы указали не те округа выдвижения. При этом, ИКМО МО «Петровский» в своем отказе скопировал отказ МО «Аптекарский остров», забыв поменять округа, заявил «яблочник».

Кто же виноват?

Представители партий делились разными причинами отказа их кандидатам в регистрации, но главные вопросы так и не затронули, посчитал член ГИК Дмитрий Краснянский. Он рассчитывал, что на встрече будут не жалобы на происходящее, а поиск ответов на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»

На последний вопрос попробовал дать ответ лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Александр Тетердинко. Он отметил, что происходящее в нескольких округах создает неприятное впечатление о всей муниципальной кампании. Однако, и выдвиженцы тоже ведут себя не всегда правильно, уверен Тетердинко.

- Отдельные действия, которые совершаются нашими коллегами по политическим партиям, им тоже чести не делают. Давайте возьмем вопиющую ситуацию в муниципальном образовании «Сергиевское», которое осталось последним, где действительно, как мы читаем из СМИ, кандидаты не могу сдать документы. Эта ситуация нестандартная, мягко говоря. Но вот коллега Иванова (депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова – прим ЗАКС.Ру) сказала, что всю ночь провела там с кандидатами… 10 дней. Коллеги, не надо там 10 дней проводить. У вас есть решение Горизбиркома, которое обязывает работать ИКМО с 9 утра до последнего клиента. Вы один день пропустили, у вас один день ИКМО не приняло документы, ну напишите жалобу в Горизбирком, попросите признать бездействие в этот день комиссии незаконным, - предложил лидер фракции «Единая Россия».

Его высказывание вызвало смех у большинства присутствующих. Иванова ответила на предложение Тетердинко вопросом.

- Вам самому не смешно? – спросила представитель КПРФ.

- Нет, не смешно, - ответил единоросс.

Омбудсмен Шишлов тоже обратился к представителю партии власти. Он напомнил, что у «Единой России» большинство и в ЗакСе, и в муниципальных советах. Поэтому партия несет «политическую ответственность» за происходящее, считает Шишлов. Он уверен, что «Единая Россия» должна политически оценить неприемлемость происходящего в муниципальной кампании.

Помимо этого, омбудсмен сообщил, что одна из причин происходящего – безнаказанность тех, кто нарушает на выборах закон. Их необходимо привлекать к административной и уголовной ответственности, сказал Шишлов. Его поддержали собравшиеся, которые также в течение встречи требовали наказать всех нарушителей.

Горизбирком направлял обращения в прокуратуры и Следственный комитет по Петербургу с просьбой разобраться в нарушениях, которые описывали выдвиженцы в своих жалобах. Однако, Шишлов сообщил, что в СК ему ответили, что никаких обращений у них нет. Член ЦИК Шевченко обещал разобраться с этим 11 июля и, если местные органы действительно не ведут никакой работы, обратиться уже в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

София Саттарова

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