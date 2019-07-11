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10:15

Иркутянина оштрафовали за продажу на Avito открыток с Гитлером и Муссолини

фото ЗакС политика Иркутянина оштрафовали за продажу на Avito открыток с Гитлером и Муссолини

Ленинский райсуд Иркутска на тысячу рублей оштрафовал местного жителя, продававшего на "Авито" открытки с изображением Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также фотокарточки с военной техникой времен Третьего рейха.

В отношении мужчины возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Суд расценил его действия как публичную демонстрацию нацистской символики. После того, как судебный процесс был завершен, у иркутянина конфисковали открытки.

25 июня текущего года Госдума в первом чтении одобрила пакет поправок в закон об использовании нацистской символики в искусстве, науке и литературе без цели пропаганды. На данный момент на территории РФ любая демонстрация атрибутики времен гитлеровской Германии табуирована на правовом уровне.

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