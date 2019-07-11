Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11 июля, 14:44

Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Горизбиркому пожаловались на бездействие ИКМО «Екатерингофский»

В четверг, 11 июля, выдвиженцы «Яблока» направили жалобу в ГИК на бездействие избирательной комиссии МО «Екатерингофский» после отмены заседания по регистрации кандидатов, сообщил Федор Горожанко.

Из текста жалобы следует, что Горожанко 1 июля подал документы в ИКМО «Екатерингофский». В среду, 10 июля, ИКМО отменила заседание, на котором должен был решаться вопрос о регистрации Горожанко и других кандидатов. Об этом претенденты на места в муниципальный совет на месте составили акт.

По закону комиссия обязана решить вопрос о регистрации в десятидневный срок со дня подачи документов. 

– Сроки на регистрацию меня кандидатом вышли! Подал в городскую избирательную комиссию очередную жалобу на бездействие ИКМО Екатерингофского округа и требую выдать мне удостоверение зарегистрированного кандидата, – сообщил в Twitter Горожанко. Такие же жалобы подадут еще 7 желающих баллотироваться, рассказал активист.

Избирательная комиссия МО «Екатерингофский» 10 июля отменила заседание по вопросу регистрации кандидатов. Как сообщила председатель ТИК № 1 Ольга Нечаева, причиной переноса заседании стало отсутствие кворума.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявление в полицию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 июля, 20:40 Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»

11 июля, 20:04 В ИКМО «Дворцовый округ» зарегистрировали независимых кандидатов

11 июля, 19:48 Вахтер муниципалитета «Георгиевский» планирует стать депутатом

11 июля, 18:53 Кандидат в мундепы МО «Звездное» требует снять с выборов двух соперников

11 июля, 17:55 "Яблоко" просит Путина вмешаться в муниципальные выборы Петербурга

11 июля, 17:34 ГИК заставил ИКМО «Адмиралтейский округ» принять документы у кандидатов

11 июля, 16:55 В ИКМО «Коломна» отказали в регистрации представителям «Яблока»

11 июля, 15:58 В МО «Оккервиль» в депутаты идет курьер местного совета

11 июля, 14:51 "В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

11 июля, 13:00 У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11 июля, 21:42    
Глава мунсовета Смаркотин купил себе за бюджетные деньги стиральную машину. Вот сейчас она и пригодится, а то уж такая вонь на весь город как в хлеву. Но думаю, техника тут не поможет, если душонка гнилая.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11 июля, 20:59 Инициативная группа «Граждане за настоящие выборы» займется предложениями по реформе выборов

11 июля, 20:54 Суд арестовал более 100 млн акций Абызова

11 июля, 20:40 Муниципал: Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»   1

11 июля, 20:34 СМИ: Следком может возбудить уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян

11 июля, 20:27 Министр ЖКХ: В ближайшее время от отключений горячей воды летом не избавимся

11 июля, 20:04 Муниципал: В ИКМО «Дворцовый округ» зарегистрировали независимых кандидатов   1

11 июля, 19:59 Псковская журналиста Прокопьева пожаловалась в Генпрокуратуру на включение в список террористов

11 июля, 19:48 Муниципал: Вахтер муниципалитета «Георгиевский» планирует стать депутатом   1

11 июля, 19:47 Горизбирком решил создать 92 «дачных» избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях   3

11 июля, 19:27 Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону   3

11 июля, 18:56 Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова   2

11 июля, 18:53 Муниципал: Кандидат в мундепы МО «Звездное» требует снять с выборов двух соперников

11 июля, 18:42 ЗакС рассмотрит вопрос о приравнивании крестного хода к митингам

11 июля, 17:55 Муниципал: "Яблоко" просит Путина вмешаться в муниципальные выборы Петербурга

11 июля, 17:34 Муниципал: ГИК заставил ИКМО «Адмиралтейский округ» принять документы у кандидатов   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.