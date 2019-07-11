Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11 июля, 19:27

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

фото ЗакС политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Это первая беседа между двумя президентами. По словам Пескова, инициатива исходила от Зеленского. Главы двух государств договорились о на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате, уточнил Песков.

Ранее Путин отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры в Минске, назвав его интересным. Зеленский предлагал встретиться с ним при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции и «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11 июля, 20:27    
Зеленский свою инициативу по разговору с Путиным использует исключительно в предвыборных целях за 10 дней до выборов в Раду, что логично для роста рейтинга его партии!

11 июля, 19:58    
Без участия Ротенберга такой разговор невозможен!!!

11 июля, 19:39    
ПОРА им пересечься на ВАЛААМЕ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11 июля, 20:59 Инициативная группа «Граждане за настоящие выборы» займется предложениями по реформе выборов

11 июля, 20:54 Суд арестовал более 100 млн акций Абызова

11 июля, 20:40 Муниципал: Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»   1

11 июля, 20:34 СМИ: Следком может возбудить уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян

11 июля, 20:27 Министр ЖКХ: В ближайшее время от отключений горячей воды летом не избавимся

11 июля, 20:04 Муниципал: В ИКМО «Дворцовый округ» зарегистрировали независимых кандидатов   1

11 июля, 19:59 Псковская журналиста Прокопьева пожаловалась в Генпрокуратуру на включение в список террористов

11 июля, 19:48 Муниципал: Вахтер муниципалитета «Георгиевский» планирует стать депутатом   1

11 июля, 19:47 Горизбирком решил создать 92 «дачных» избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях   3

11 июля, 19:27 Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону   3

11 июля, 18:56 Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова   2

11 июля, 18:53 Муниципал: Кандидат в мундепы МО «Звездное» требует снять с выборов двух соперников

11 июля, 18:42 ЗакС рассмотрит вопрос о приравнивании крестного хода к митингам

11 июля, 17:55 Муниципал: "Яблоко" просит Путина вмешаться в муниципальные выборы Петербурга

11 июля, 17:34 Муниципал: ГИК заставил ИКМО «Адмиралтейский округ» принять документы у кандидатов   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.