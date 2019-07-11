Суд арестовал более 100 млн акций Абызова

Преображенский суд Москвы арестовал пакеты акций в компаниях, бенецифиаром которых следствие считает бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, передает «Интерфакс».

Всего по решению суда арестовано более 100 млн различных акций. Это пакеты акций АО «Электромагистраль», АО «Российские энергетические сети», АО «"Ру-ком" Инвест», ЗАО «Межерегионтоп», АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис».

Следствие ходатайствовало об аресте акций, чтобы обеспечить возможность возместить вред потерпевшему по делу Абызова или конфисковать имущество, если дело дойдет до суда, и вина экс-министра будет доказана. Сторона защиты настаивала на незаконности требований, поскольку стоимость уже арестованного имущества превышает 20 млрд рублей при сумме претензий к нему в 4 млрд рублей.

Ранее суд арестовал счета Абызова почти на 122 млн евро. Также арестованы счета на более чем 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты, машиноместо в Москве, акции АО «Промышленные технологии», которые оценивают в 160 тысяч рублей.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу. Под стражей экс-министр останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева Абызов работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока его должность не упразднили.