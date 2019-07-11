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11 июля, 20:59

Инициативная группа «Граждане за настоящие выборы» займется предложениями по реформе выборов

фото ЗакС политика Инициативная группа «Граждане за настоящие выборы» займется предложениями по реформе выборов

Общественные и политические деятели Петербурга решили создать непартийную инициативу «Граждане за настоящие выборы». Учредителями выступили член федерального бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова, экс-депутат Законодательного собрания Леонид Романков и декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления РАНХиГС Сергей Цыпляев.

Последний в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что в рамках инициативы планируется сбор и анализ фактов о кампаниях по губернаторским и муниципальным выборам 2019 года. Итогом станут законодательные и организаторские инициативы, уточнил Цыпляев. Он добавил, что законодательные инициативы будут продвигаться как на федеральном, так и на региональном уровне. 

По словам Цыпляева, такая работа необходима для улучшения избирательных кампаний в России. Сейчас во время муниципальных и губернаторских выборов в Петербурге это стало ещё более очевидно, считает декан юрфака.

- Каждый раз общество проносится сквозь все эти дела, рассказывает о том, какой это ужас, а потом всё это забывается. И до следующего захода, когда мы с удивлением узнаем, что мы попадаем опять ровно в то же положение, - заявил Цыпляев.

В частности, он отметил, что необходимо реформировать вертикаль избирательных комиссий. Цыпляев считает, что избирательные комиссии не должны формироваться властями – каждая зарегистрированная партия должна предоставлять своего кандидата. 

Декан юрфака РАНХиГС сообщил, что итоги анализа фактов планируется предоставить примерно к середине октября, то есть через полтора месяца после дня голосования. Работа будет идти и во время выборов, уточнил Цыпляев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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