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Новости

10:51

Тихонову тревожат сведения о возможной установке забора на пешеходной части Невского проспекта

фото ЗакС политика Тихонову тревожат сведения о возможной установке забора на пешеходной части Невского проспекта

Петербургский парламентарий, представляющая фракцию "Справедливая Россия" в ЗакСе, кандидат в губернаторы Надежда Тихонова обратилась в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и ГИБДД с просьбой объяснить появившуюся информацию об отделении пешеходной части Невского проспекта от автомобильной посредством забора.

Данными сведениями поделились с эсером защитники парка на Смоленке, услышавшие эту новость от представителя КРТИ во время совещания КГА, посвященного благоустройству Новосмоленской набережной.

Установить забор собираются якобы в целях защиты пешеходов от автотранспорта.

Тихонова настаивает, что инициатива требует обязательного общественного обсуждения как минимум потому, что Невский проспект является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любая строительная деятельность на нем должна быть согласована различными инстанциями.

Возведение ограждения - изуродует исторический центр города, полагает эсер. В качестве альтернативы она предлагает ограничить скорость движения авто по Невскому, установить камеры наблюдения и соответствующие дорожные знаки, а также создать искусственные неровности - в частности, на переходах.

"Планы по возведению заборов на исторических петербургских магистралях вызывают тревогу и озабоченность жителей Санкт-Петербурга и профессионального сообщества на предмет их обоснованности", - переживает Тихонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:54    
Когда бульдогу делать нечего, он лижет свои яйца. Здесь аналогичная ситуация. Проследить цепочку от источника слуха до "кандидата" (хи-хи-кс) сразу не получится. Но шумок есть. ОБС - одна баба сказала. И на этой шелухе нагло лезут в губеры !

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