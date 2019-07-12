СК возбудил дело против главы района в Иркутской области из-за его действий при наводнении

Региональное управление Следкома возбудило дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. На проверке действий чиновника настаивал губернатор области Сергей Левченко.

Ранее управленца за "дискредитирующее" поведение исключили из рядов "Единой России".

В СМИ получила широкую огласку информация о том, что во время наводнения к дому Худоногова в Нижнеудинске была подогнана специальная техника, с помощью которой с его территории откачивалась вода. При этом сотрудники коммунальных служб расчищали его участок.

В свою очередь Худоногов в беседе с ТАСС заявил, что коттеджа у него никакого нет, и живет он в квартире.

В результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибло 23 человека.