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Выборы-2019
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Муниципал

14:20

Трое депутатов "Сергиевского" вышли из предвыборной гонки

фото ЗакС политика Трое депутатов "Сергиевского" вышли из предвыборной гонки

Депутаты муниципального совета МО "Сергиевское" Мария Носова, Анна Ханжова и Марина Лапицкая утратили статус выдвинутых кандидатов. Информация об этом опубликована в ГАС "Выборы". 

Все трое - избрались в 2014 году как самовыдвиженцы, однако сейчас являются членами "Единой России" и были выдвинуты от партии. Анна Ханжова прежде упоминалась в СМИ как помощница депутата Госдумы Евгения Марченко. Марина Лапицкая при выдвижении в 2019 году указала, что работает выпускающим редактором в муниципальном казенном учреждении МО Сергиевское "Муниципальная информационная служба"  - учредителе издания "Сергиевские куранты". 

Судя по данным ГАС "Выборы" остаться в совете надеются еще 9 депутатов нынешнего созыва.

Кроме действующих депутатов "Сергиевского", статус выдвинутого кандидата после подачи документов в ИКМО утратили еще четыре человека. Это Людмила Поленина - учредитель МПОО "Бессмертный полк МО Сергиевское", главный специалист МС МО МО Сергиевское Юлия Гирфанова, редактор ООО "ПСП-студия" Екатерина Орлова и бухгалтер ЖСК 872 Валентина Бабичева. 

ИКМО "Сергиевское" в течение избирательной кампании 2019 года вызывала множество жалоб со стороны кандидатов. Подать документы уже несколько недель не удается, например, представителям КПРФ и ЛДПР. В помещение комиссии не пускают кандидатов, время от времени ИКМО без предварительного уведомления меняет адрес, а вход претендентам на места в совете преграждает очередь из людей спортивного телосложения, которых представители КПРФ и ЛДПР считают "подставными". В ИКМО пытались попасть и представители Центральной и городской избирательных комиссий. Однако даже им это не удалось. Требования Горизбиркома местная комиссия не выполняет. 

Тем не менее, каким-то образом некоторым гражданам удалось подать документы о выдвижении. В ГАС "Выборы" имеется информация о 35 таких "счастливчиках". 20 из них - представители "Единой России". А среди 15 самовыдвиженцев фигурирует выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик. Все подавшие документы, кроме семерых "утративших статус выдвинутого кандидата", были успешно зарегистрированы. Ни одного отказа в регистрации в ГАС "Выборы" не зафиксировано. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:17    
Вы&#769;боры — это процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования.

16:14    
Муниципалов пропиарили по полной. Молодцы !

16:13    
Пиарятся только

16:12    
Да уже надоело это полоскание

15:49    
пишут всякую пургу

15:48    
Ох и новость! вышли из предвыборной гонки. вышли да и пошли дальше

15:44    
Да уж действительно почитать ленту новостей, так про всех пишут

15:40    
А может им как раз и отказали

15:37    
Ну судя по общей обстановке, это действительно нормально

15:36    
Так держать

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