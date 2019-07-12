Капитанов взял под личный контроль дело "бородача", напавшего с ножом на борцов с незаконной торговлей

Новый председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов решил проконтролировать ход дела, возбужденного в отношении Махмадюнуса Хабирова, набросившегося с ножом на борцов с нелегальной торговлей у метро "Проспект Большевиков".

"Я направил письмо главе Невского района с просьбой организовать заседание комиссии по межнациональным отношениям с привлечением полиции и прокуратуры. Будем подробно рассматривать этот и другие эпизоды с национальным подтекстом", - пишет Капитанов на своей странице "ВКонтакте".

На бородатого хулигана, самостоятельно явившегося в полицию 6 июля, завели дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" и отпустили под подписку о невыезде.

"На мой взгляд, крайне неоднозначная ситуация. По информации судов Санкт-Петербурга, за все время ни один из подозреваемых по ст. 213 не отпускался под подписку о невыезде", - отметил бывший депутат.

2 июля активист "Потребнадзора" Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению бородача, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.