Семь кандидатов, которые разнообразят муниципальную кампанию в Петербурге

Оперный певец, участница «Фабрики звезд», вандал-трансгендер и другие. ЗАКС.Ру подготовил обзор неординарных участников петербургской муниципальной кампании. Между ними мало общего, но участие каждого из них поможет сделать выборы в отдельных округах ярче и интереснее.

Юлия Михальчик. МО «Сергиевское», самовыдвиженка

Выпускница телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Михальчик готовится стать депутатом муниципального образования «Сергиевское». Это на севере города, рядом с КАД и поселком Бугры. Примерно половину территории муниципалитета занимает промзона. Зачем поп-звезде, 12 июня выступавшей на Красной площади, заседать в местном совете и хватит ли у нее времени встречаться с гражданами – непонятно. Администратор исполнительницы сообщила ЗАКС.Ру, что певица свое выдвижение пока не комментирует.

Но нельзя не отметить, что у родившейся в Сланцах и проживающей в Москве Михальчик с Выборгским районом Петербурга в последнее время теплые отношения. 16 декабря она, например, исполнила свои хиты для жителей района в СК «Юбилейный». На разогреве выступали депутат Госдумы Евгений Марченко и парламентарий из ЗакСа Сергей Купченко (оба из «Единой России»). Они поздравили земляков с «Днем героев» и наступающим Новым годом. 27 мая уже в ДК «Ленсовета» Купченко и глава района Валерий Гарнец поздравляли жителей района с днем основания Петербурга. Приглашенной звездой снова была Михальчик.

Виктория Дацик. МО «Екатерингофский», ЛДПР

Супруга отсидевшего за радикальную борьбу с проституцией националиста и бойца ММА Вячеслава Дацика Виктория идет в депутаты в округе, где сильную команду выставили представители штаба Навального. Ее выдвинула партия ЛДПР, которая и раньше проводила совместные мероприятия с Вячеславом Дациком. Кстати, он тоже родился в Сланцах.

Виктория Дацик сообщила ЗАКС.Ру, что в должности муниципального депутата планирует «навести порядок».

- Мы найдем, каким образом. Главное - положить начало, - уточнила она.

Ее супруг оказывает кандидатке поддержку. Он приходил к зданию ИКМО вместе с ней, один раз даже в бронежилете.

Жена бойца в последнее время стала еще и его ближайшим идейным сподвижником. Она участвовала практически во всех последних акциях националиста. Например, присутствовала в штабе петербургского «Яблока», когда Дацик и компания приостановили партийную конференцию и требовали выдать им руководителя Невского районного отделения Сергея Трошина.

Илья Куимов. МО № 78, КПРФ

Самый юный участник муниципальной гонки придерживается марксистско-ленинских взглядов. Активисту ЛКСМ Илье Куимову восемнадцать исполнится за три недели до выборов, 19 августа.

В комсомольской организации Куимов состоит с 14 лет. Он рассказал ЗАКС.Ру, что до переезда в Петербург участвовал в основании отделения ЛКСМ в Кировской области. Куимов назвал себя сторонником классики: работ Карла Маркса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В муниципалитете он планирует оказывать прямую помощь горожанам.

- Хочется, чтобы полномочия муниципальных депутатов были не просто для галочки, а приносили пользу людям. Действующий советы справляются с этой задачей недостаточно, - прокомментировал комсомолец свое решение выдвигаться.

Наиболее возрастная кандидатка в муниципальные депутаты годится Куимову в прабабушки. В совет МО «Купчино» баллотируется 84-летняя председатель местной ветеранской организации Арида Тарасова.

Даниил Штода. МО «Поселок Репино», самовыдвиженец

Солист оперы Мариинского театра, народный артист республики Северная Осетия-Алания Даниил Штода выдвинулся в муниципальный совет поселка Репино, в котором проживает.

В мире оперной музыки Штода точно не менее известен, чем Юлия Михальчик в мире поп-культуры. На его счету исполнение партии Ленского (опера «Евгений Онегин») на сцене «Карнеги-холла», сотрудничество с лейблами EMI, AMG, Delos, гастроли по всему миру и победы в международных конкурсах.

На выборах в Репино тенору-самовыдвиженцу придется конкурировать, в частности, с сантехником Сергеем Папе из КПРФ и директором пансионата «Заря» Артемом Максименко, выдвинутым «Единой Россией».

Милана Кержакова. МО «Гавань», самовыдвиженка

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова и дочь покойного сенатора и экс-спикера Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова подала документы для участия в выборах в МО «Гавань». В своем Instagram Милана Кержакова подробно объяснила мотивы своего решения, не скрыв, что рассматривает муниципалитет как трамплин в большую политику.

«Моя цель – с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и, когда-нибудь, также, как мой отец, войти в двери парламента нашей страны! Я искренне хочу быть вашим инструментом в области законодательной власти», - написала кандидатка своим подписчикам.

Кержакова уверяет, что доступ к законотворческой деятельности ей необходим, чтобы внести коррективы «в закон, касающийся матери и ребенка». В апреле 2019 года Милана Кержакова развелась со своим супругом после затянувшегося судебного процесса. Суд постановил оставить их сына с матерью. Ранее дочь экс-спикера ЗакСа призналась, что доверила ребенка отцу, так как страдала наркозависимостью, от которой впоследствии излечилась.

В своем Instagram Кержакова уделяет немало внимания вопросам материнства. Фотографии матерей, которые не могут увидеть своих детей, она выкладывает наравне с собственными снимками с Мальдивских островов.

Анатолий Обросков. МО «Невский округ», самовыдвиженец

Google по запросу «Анатолий Обросков» выдает, что этот человек трансгендер, вандал и радикальный трезвенник. Сам Анатолий Обросков все это с гордостью подтверждает. Он не скрывает, что рисовал поверх известных в городе граффити с Сергеем Бодровым и Станиславом Черчесовым, вызвав возмущение общественности. А еще он называет себя именем хЕВАх и иногда появляется на публике в женском белье. В 2017 году Обросков пришел в бюстгалтере на «Русский марш» в Москве.

При этом в нулевые акционист был одним из организаторов первых петербургских «Русских маршей» и других акций праворадикалов. Когда со временем соратники заметили в нем перемены, они отвернулись от ветерана движения, а представители трезвеннических организаций заявили, что Обросков нездоров.

Теперь хЕВАх выступает за переименование Кудрово в Ельцино и организацию в нем гей-квартала. В случае избрания себя муниципальным депутатом, он обещает содействовать народовластию и борьбе с наркомафией.

- Если земляки обратятся ко мне с просьбой ограничить время торговли алкоголя или сообщат, что где-то происходит торговля наркотиками, я, конечно, сделаю все по максимуму. Но для меня главное, получив мандат депутата и заручившись поддержкой земляков, добиться истинного народовластия, потому что то, что сейчас происходит с выборами, – это катастрофа, - прокомментировал Обросков.

Алекси Цхададзе. МО «Звездное», ЛДПР

Руководитель избирательной комиссии МО «Гагаринское», застуканный корреспондентом ЗАКС.Ру за участием в намеренном затягивании очереди в ИКМО, тоже идет в депутаты. Алекси Цхададзе намерен представлять интересы жителей округа «Звездное». Бюджет муниципалитета может попасть в распоряжение человека, который говорил, что не видит ничего криминального в препятствовании реализации права на участие в выборах и жаловался на собственное безделье в то время, когда людям не удавалось попасть к нему в кабинет, чтобы подать документы на выдвижение.

После скандальной публикации о подвигах председателя ИКМО выдвиженцы по МО «Гагаринское» утверждали, что два дня не могли найти в муниципалитете ни Цхададзе, ни других членов комиссии. На третий Цхададзе вышел и отказал 13 оппозиционерам в участии в выборах. В соцсети попало видео, на котором он после заседания комиссии кричит на представительницу «Справедливой России»: «У нас тут демократия».

У самого Цхададзе проблем с выдвижением не возникло. Он уже зарегистрированный кандидат. На выборах будет представлять ЛДПР, несмотря на то, что раньше в избирательные комиссии его рекомендовали Партия роста и «Единая Россия».

Сергей Еремеев

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