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18:22

Путин поручил Смольному подумать об установке мемориальной доски Алферову

фото ЗакС политика Путин поручил Смольному подумать об установке мемориальной доски Алферову

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти академика, депутата Госдумы Жореса Алферова, документ опубликован на портале правовой информации.

Правительству поручено решить вопрос о присвоении имени Алферова Академическому университету РАН. Также Путин рекомендовал правительству Петербурга рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски академику и присвоении его имени одной из улиц города.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур. Был депутатом Госдумы. Скончался 1 марта на 89-м году жизни.

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