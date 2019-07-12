Пенсионерка и юрисконсульт из «Единой России» хотят снять Пивоварова и Грязневич с выборов

Кандидаты от «Единой России» планируют через суд снять с выборов муниципальных депутатов МО №78 координаторов «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова и Наталью Грязневич.

Иски в Куйбышевский районный суд подали выдвинутые партией власти военная пенсионерка Надежда Наскидаева и юрисконсульт бюджетного учреждения Лариса Умнова, сообщила ЗАКС.Ру Грязневич.

- Они пытаются нас снять по каким-то формальным признакам. Говорят, что у нас неправильные комплекты документов. У меня они пытаются придраться к сведениям о доходах и имуществе, а у Пивоварова к сведениям о судимости, - рассказала представительница «Объединенных демократов».

Предварительное судебное заседание назначено на понедельник, 15 июля.

Напомним, ранее стало известно, что в МО «Звездное» через суд пытаются снять с выборов самовыдвиженцев Екатерину Ильину и Никиту Пятаева, которые также выдвигались при поддержке «Объединенных демократов». Иск подал другой самовыдвиженец Вадим Прохорец, а его интересы в суде будет представлять Борис Харитонов. Ильина подозревает, что это заместитель главы местной администрации МО «Звездное» Харитонов Борисе Васильевич.

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