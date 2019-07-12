"Мемориал" признал обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева политзаключенным, говорится в заявлении организации.

В «Мемориале» подчеркнули, что преследование Кудрявцева по делу о госизмене стоит в одном ряду с другими подобными делами, и называют его «следствием сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени, сопровождающуюся поиском "пятой колоны" и "врагов государства"».

«Для поддержания этой атмосферы требуются новые уголовные дела против "шпионов" и "изменников Родины", в результате чего деятельность силовиков оказывается направлена на фабрикацию уголовных дел, искусственную криминализацию совершенно законных действий граждан. Мы полагаем, что ФСБ имитирует деятельность повышенной государственной важности, а конкретные офицеры, таким образом, обеспечивают себе карьерный рост», - заявили в «Мемориале».

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ, президент РАН Александр Сергеев и сообщество академиков «Клуб 1 июля». Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».