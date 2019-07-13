Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел здания "112.Украина"

Национальный союз журналистов Украины призвал правоохранительные органы провести расследование обстрела здания телеканала «112.Украина» в Киеве, заявил в Facebook глава союза Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!» - написал Томиленко.

В союзе обратили внимание, что «системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ» провоцируют новые преступления. Томиленко напомнил о поджоге помещения канала «Интер» в 2016 году и ряде случае блокировки редакций СМИ.

Здание «112.Украина» обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.