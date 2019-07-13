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13 июля, 13:49

Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел здания "112.Украина"

фото ЗакС политика Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел здания "112.Украина"

 

Национальный союз журналистов Украины призвал правоохранительные органы провести расследование обстрела здания телеканала «112.Украина» в Киеве, заявил в Facebook глава союза Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!» - написал Томиленко.

В союзе обратили внимание, что «системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ» провоцируют новые преступления. Томиленко напомнил о поджоге помещения канала «Интер» в 2016 году и ряде случае блокировки редакций СМИ.

Здание «112.Украина» обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

 

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13 июля, 16:37    
На Украине война только начинается!

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