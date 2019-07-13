Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

13 июля, 20:18

Снятие оппозиционеров с выборов в "Екатерингофском" встречают криками "Позор!"

фото ЗакС политика Снятие оппозиционеров с выборов в "Екатерингофском" встречают криками "Позор!"

ИКМО "Екатерингофский" на заседании 13 июля решает вопрос о регистрации 22 претендентов на участие в муниципальных выборах. На данный момент из 10 рассмотренных потенциальных кандидатов зарегистрирована была только активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Анастасия Хвысанова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Отказы на данный момент получили Александр Верещагин (самовыдвиженец), Ярослав Путров ("Яблоко"), Ефим Минькович ("Яблоко"), Вероника Юдович ("Яблоко"), Максим Кузахметов ("Яблоко"), Полина Костылева ("Яблоко"), Виктория Дацик (ЛДПР), Федор Горожанко ("Яблоко"), Александр Шуршев (самовыдвиженец).

Среди причин отказа представителям "Яблока" ИКМО назвала отсутствие уведомления о проведении партийной конференции. Партия сталкивается с этой проблемой во многих округах. Выдвинутые "Яблоком" кандидаты настаивают, что все необходимые документы были предоставлены в комиссии.

Экс-глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева, также выдвинутая в округ партией "Яблоко", попросила комиссию ознакомиться с документами, которые обосновывают отказ выдвиженки от “Яблока”.  

- У вас незаверенная копия, это подлог. У меня все документы были заверены, а на этих нет! - воскликнула Костылева.  

Присутствующие заявили о фальсификации. Также представитель “Яблока” заявила, что партия направляла уведомление о проведении конференции. Комиссия не приняла во внимание аргументы и отказала в регистрации.

- Позор! - воскликнули в толпе.

Главный редактор газеты "МК в Питере" Максим Кузахметов, также выдвинутый в мундепы "Яблоком", в свою очередь поинтересовался у комиссии, почему сегодня не рассматривается вопрос о регистрации главы МО "Екатерингофский" единороса Олега Смакотина.

- Вы воруете будущее у моих детей! - заявил Кузахметов.

Глава муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев, услышав об отказе ему в регистрации, выразил надежду, что члены комиссии понесут уголовную ответственность за свою деятельность. 

В течение заседания присутствующие периодически апплодировали членам комиссии с правом совещательного голоса, которые старались обосновать отказы в регистрации незаконными и заявляли о преступных действиях ИКМО.

Заседание продолжается, впереди рассмотрение еще 12 кандидатур. 

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявлениев полицию. 10 июля должно было пройти заседание по регистрации кандидатов. ИКМО сначала объявила об изменении адреса мероприятия, а позже и вовсе его отменила, сославшись на отсутствие кворума. 

Никита Строгов


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 июля, 21:57 В ИКМО “Екатерингофский” вызвали полицию из-за брошенных документов самовыдвиженцев  

13 июля, 21:50 В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ

13 июля, 21:05 ИКМО "Екатерингофский" не допустила до выборов 14 кандидатов

13 июля, 20:32 У администрации Адмиралтейского района требуют допуска кандидатов до выборов

13 июля, 19:19 Заседание ИКМО "Екатерингофский" прервалось на беседу с полицией

13 июля, 18:01 ИКМО "Черная речка" отказала кандидатам от "Яблока" и "Справедливой России" в регистрации

12 июля, 20:00 В ИКМО «Коломна» продолжают не регистрировать кандидатами представителей «Яблока»

12 июля, 19:28 Несостоявшийся кандидат в губернаторы Козыро пошел на муниципальные выборы от ЛДПР

12 июля, 19:23 Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»

12 июля, 18:27 Пенсионерка и юрисконсульт из «Единой России» хотят снять Пивоварова и Грязневич с выборов

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13 июля, 20:48   Дацык  
Супер, разрывы пуканов "урбанистов"-яблочников слышны аж с другого конца города! Ксении Недбайло лучи поддержки!

13 июля, 20:46    
Смаркотин - мразь и подонок.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13 июля, 23:28 Любовь Соболь объявила голодовку из-за снятия ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму

13 июля, 21:57 Муниципал: В ИКМО “Екатерингофский” вызвали полицию из-за брошенных документов самовыдвиженцев  

13 июля, 21:50 Муниципал: В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ   5

13 июля, 21:05 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" не допустила до выборов 14 кандидатов

13 июля, 20:32 У администрации Адмиралтейского района требуют допуска кандидатов до выборов

13 июля, 20:18 Муниципал: Снятие оппозиционеров с выборов в "Екатерингофском" встречают криками "Позор!"   2

13 июля, 19:19 Муниципал: Заседание ИКМО "Екатерингофский" прервалось на беседу с полицией   1

13 июля, 18:01 Муниципал: ИКМО "Черная речка" отказала кандидатам от "Яблока" и "Справедливой России" в регистрации

13 июля, 16:42 В Москве прошел митинг в поддержку Павла Грудинина   2

13 июля, 15:46 Независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму поддерживают пикетами у избирком   5

13 июля, 14:53 Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году

13 июля, 13:49 Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел здания "112.Украина"   1

13 июля, 12:50 Повар-рекордсмен из Турции испечет для Путина пирог в честь поставок оружия   1

13 июля, 11:41 Избирком забраковал более 10% подписей за выдвижение Яшина в Мосгордуму   3

13 июля, 10:29 В здание украинского телеканала в Киеве выстрелили из гранатомета

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.