Снятие оппозиционеров с выборов в "Екатерингофском" встречают криками "Позор!"

ИКМО "Екатерингофский" на заседании 13 июля решает вопрос о регистрации 22 претендентов на участие в муниципальных выборах. На данный момент из 10 рассмотренных потенциальных кандидатов зарегистрирована была только активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Анастасия Хвысанова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Отказы на данный момент получили Александр Верещагин (самовыдвиженец), Ярослав Путров ("Яблоко"), Ефим Минькович ("Яблоко"), Вероника Юдович ("Яблоко"), Максим Кузахметов ("Яблоко"), Полина Костылева ("Яблоко"), Виктория Дацик (ЛДПР), Федор Горожанко ("Яблоко"), Александр Шуршев (самовыдвиженец).

Среди причин отказа представителям "Яблока" ИКМО назвала отсутствие уведомления о проведении партийной конференции. Партия сталкивается с этой проблемой во многих округах. Выдвинутые "Яблоком" кандидаты настаивают, что все необходимые документы были предоставлены в комиссии.

Экс-глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева, также выдвинутая в округ партией "Яблоко", попросила комиссию ознакомиться с документами, которые обосновывают отказ выдвиженки от “Яблока”.

- У вас незаверенная копия, это подлог. У меня все документы были заверены, а на этих нет! - воскликнула Костылева.

Присутствующие заявили о фальсификации. Также представитель “Яблока” заявила, что партия направляла уведомление о проведении конференции. Комиссия не приняла во внимание аргументы и отказала в регистрации.

- Позор! - воскликнули в толпе.

Главный редактор газеты "МК в Питере" Максим Кузахметов, также выдвинутый в мундепы "Яблоком", в свою очередь поинтересовался у комиссии, почему сегодня не рассматривается вопрос о регистрации главы МО "Екатерингофский" единороса Олега Смакотина.

- Вы воруете будущее у моих детей! - заявил Кузахметов.

Глава муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев, услышав об отказе ему в регистрации, выразил надежду, что члены комиссии понесут уголовную ответственность за свою деятельность.

В течение заседания присутствующие периодически апплодировали членам комиссии с правом совещательного голоса, которые старались обосновать отказы в регистрации незаконными и заявляли о преступных действиях ИКМО.

Заседание продолжается, впереди рассмотрение еще 12 кандидатур.

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявлениев полицию. 10 июля должно было пройти заседание по регистрации кандидатов. ИКМО сначала объявила об изменении адреса мероприятия, а позже и вовсе его отменила, сославшись на отсутствие кворума.

Никита Строгов

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