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13 июля, 20:32

У администрации Адмиралтейского района требуют допуска кандидатов до выборов

фото ЗакС политика У администрации Адмиралтейского района требуют допуска кандидатов до выборов

Возле здания администрации Адмиралтейского района Петербурге 13 июля активисты проводят одиночные пикеты с требованием зарегистрировать всех кандидатов, выдвигающихся в МО "Екатерингофский". Об этом сообщили в Twitter представители штаба Алексея Навального в Петербурге.

В это же время проходит заседание ИКМО этого округа, где решается вопрос о допуске до участия в выборах 22 потенциальных кандидатов. На данный момент 11 человек уже получили отказ. Среди них экс-глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева, лидер муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев и активист Федор Горожанко, выдвинутый "Яблоком". 

Зарегистрировала ИКМО "Екатерингофский" пока лишь четверых претендентов на места в совете: Анастасию Хвысанову, Илью Широченкова, Илью Яковлева и Александра Лазарева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Все они участвуют в выборах как самовыдвиженцы. 

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фото: Штаб Навального в Петербурге

ИКМО "Екатерингофский" прославилось этим летом благодаря многочисленным жалобам кандидатов в муниципальные депутаты на очереди из "подставных" кандидатов, отказ принимать документы у желающих баллотироваться и отсутствие членов ИКМО на рабочем месте. 26 июня в подворотне у ИКМО "Екатерингофский" был избит кандидат в мундепы и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. А 29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от "Яблока" (Федора Горожанко и Полину Костылеву) и Красимира Врански, который присутствовал на месте в качестве журналиста. 9 июля в помещении ИКМО на полчаса заперли члена комиссии с правом совещательного голоса от Федора Горожанко Динара Идрисова. Он написал заявлениев полицию. 10 июля должно было пройти заседание по регистрации кандидатов. ИКМО сначала объявила об изменении адреса мероприятия, а позже и вовсе его отменила, сославшись на отсутствие кворума. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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