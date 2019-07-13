В ИКМО “Екатерингофский” вызвали полицию из-за брошенных документов самовыдвиженцев  

После объявления перерыва в заседании 13 июля ИКМО “Екатерингофский” в помещении обнаружились документы самовыдвиженцев, рассказал член комиссии с правом совещательного голоса Динар Идрисов.

Присутствующие заявили, что в подобных действиях комисси могут усматриваться признаки преступления по статье 141 Уголовного кодекса – воспрепятствование осуществлению избирательных прав. По словам Идрисова, документы были брошены на подоконнике в помещении избирательной комиссии, хотя должны были бы заперты в сейфе.

– Сюда должен приехать наряд полиции, – отметил Идрисов.

Спустя несколько минут в помещение ИКМО вошел полицейский, находящийся в здании, и расспросил о происходящем.

Один из обноруженных пакетов документов принадлежит активисту движения "Весна" Богдану Литвину. Второй пакет принадлежит Илье Чернецкому. Присутствующие в ИКМО связались с владельцами документов и попросили их срочно приехать в администрацию Адмиралтейского района, где проходило заседание.

На сегодняшнем заседании ИКМО "Екатерингофский" отказала в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты 14 претендентам. Восемь человек все-таки были зарегистрированы. Затем комиссия объявила перерыв, не объяснив присутствующим причину.