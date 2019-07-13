Любовь Соболь объявила голодовку из-за снятия ее кандидатуры с выборов в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и сторонница Алексея Навального Любовь Соболь решила объявить голодовку в знак протеста против вероятного будущего отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Соболь 13 июля сообщила на своей странице в Facebook, что избирательная комиссия 43-го округа Москвы "забраковала" почти 15% подписей москвичей, поддержавших ее выдвижение. Допустимый порог брака - 10% процентов. Решение комиссии фактически означает снятие Соболь с выборов. Юрист ФБК настаивает, что в подлинности всех подписей избирателей она уверена и все они прошли необходимые проверки. Сама оппозиционерка считает это "политическим решением". Она также обвинила мэра Москвы Сергея Собянина в страхе перед ней как перед сильным кандидатом.

"Если у нас украдут выборы в гордуму, которые были у всех на виду, то же произойдет с выборами в любом другом регионе. С выборами в ГосДуму. Выборами любого губернатора и президента. Эти мерзкие скоты нагло и отъявленно крадут у нас будущее. Объявляю голодовку", - написала она в соцсети.

Окружная избирательная комиссия после проверки подписей избирателей может отказать 12 кандидатам-самовыдвиженцам. Кроме Соболь в этом списке оказались член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, как сообщает "Новая газета". Сама Соболь в своем видеообращении на Facebook уточнила, что официально решение избиркома будет озвучено через два дня.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Многие кандидаты жаловались на вероятный недопуск на выборы. Ранее муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что избирком забраковал более 10% собранных в его поддержку подписей. Уже несколько дней в столице проходят одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов.