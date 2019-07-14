"Допускай!": На несогласованной акции Яшин, Гудков, Жданов требуют регистрации на выборах в Мосгордуму

В столице началась несогласованная мэрией акция с требованием допустить независимых кандидатов до выборов Мосгордуму, информирует "Новая газета".

На мероприятии собралось порядка тысячи человек. Среди людей, выступающих на импровизированной сцене, кандидаты в депутаты, коим московский избирком отказал в регистрации ввиду наличия якобы недействительных подписей, собранных в их поддержку. Это - политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков с отцом, юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие.

"Мы должны добиться того, чтобы все оппозиционные кандидаты были допущены к выборам! Допускай!", - призывает Яшин.

Правоохранители пока никак не реагируют.

Накануне аналогично получившая недопуск до выборов из-за забракованных подписей соратница Навального Любовь Соболь объявила протестную голодовку.

В это же время в Петербурге проходит согласованный митинг КПРФ за честные выборы.