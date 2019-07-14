В Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивный объект Близ ЧАЭС сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили потенциально опасный объект - "останки" грузовика ЗиЛ, сообщается на странице организации в Facebook. "Опасная находка на территории заповедника", - уведомили экологи. Ранее, напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "трансформации" зоны отчуждения в туристический центр. По словам президента, Чернобыль должен стать "туристическим магнитом" и "одним из символов новой Украины". Также в начале июля наиболее опасный четвертый энергоблок ЧАЭС дополнительно законсервировали новым защитным саркофагом, который должен продержаться 100 лет. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен