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Муниципал

14 июля, 17:10

ИКМО “Васильевский” отказала в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ

фото ЗакС политика ИКМО “Васильевский” отказала в регистрации кандидатами бывшему главе муниципалитета и другим представителям КПРФ

Избирательная комиссия муниципального образования “Васильевский” не стала допускать до выборов в местный совет всех представителей КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру бывший руководитель муниципалитета Николай Смоктий.

В этом округе у КПРФ семь выдвиженцев. Пять из них, включая самого Смоктия, работают генеральными директорами частных фирм.

Днем ранее избирательные комиссии также отказали в регистрации кандидатом от КПРФ в МО №7 и “Гавань”. ИКМО нашли недочеты в партийных документах о выдвижении, в частности, указали, что на бумагах не было печатей.

Смоктий был депутатом МО “Васильевский” (ранее назывался МО №8) с 1998 по 2014 год. В то время он состоял сначала в “Справедливой России”, а затем в “Единой России”. Несколько лет был руководителем муниципалитета. В 2014 году Смоктий шел на муниципальные выборы самовыдвиженцем и проиграл команде единоросса Константина Чебыкина, через два года ставшего депутатом Законодательного собрания.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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1:19    
Просто я не пойду голосовать и соседи тоже.Я уже не верю ни кому.

14 июля, 23:47    
Просто бояться Смоктия вот и все.Потому что в 2014 году они проиграли выборы,но фальсифицируя досрочное голосование прошли .Все явно просто.А теперь выбивают конкурентов.Что бы голосовать было только из своих.

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