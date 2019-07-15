"Они с ума сошли!": Амосова тревожит безразличие ЖКХ к запертым в подвалах кошкам

Петербургский парламентарий, кандидат в губернаторы Михаил Амосов встревожен постоянно поступающими в его приемную обращениями граждан, которые жалуются на нерадивых сотрудников ЖКХ и строителей, блокирующих подвалы, в которых находятся безнадзорные кошки.

Дело в том, что ввиду закрытия подвальных окон и продухов не открывающимися стеклопакетами животные оказываются заперты внутри цокольного помещения без воды и еды и вынуждены умирать мучительной смертью.

Такой подход коммунальщиков, напоминает Амосов, противоречит Постановлению Госстроя России №170 от 27.09.2003, согласно которому продухи в цоколях зданий должны быть всегда открыты.

В связи с этим депутат призывает глав КГИОП и КГА, а также директора Фонда капремонта при проведении ремонтных работ в здании учитывать требования законодательства и просьбы зоозащитников.

Прокомментировал безразличие чиновников и служб ЖКХ к запертым в подвалах четверолапых Амосов ёмко: "Они с ума сошли!"

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