Протестующие кандидаты в Мосгордуму готовы подать в суд на главу МГИК

Кандидаты в депутаты Московской городской думы, подписи в поддержку которых массово бракует столичный избирком, сигнализировали о том, что обещанная им встреча с главой учреждения Валентином Горбуновым не состоялась: чиновник не готов разговаривать в формате круглого стола и согласен только на общение тет-а-тет с каждым недовольным кандидатом. Безрезультатный визит протестно настроенных кандидатов в депутаты и их актуальные комментарии заснял канал "Навальный LIVE".

"Мы выражаем протест с такой странной позицией. Его заявление, что он готов к диалогу, оказалось на поверку не очень искренним", - цитирует одного из визитеров, политика Сергея Митрохина, "Эхо Москвы".

Кандидат из команды фонда борьбы с коррупцией Константин Янкаускас выразился более решительно, обвиняя главу МГИК в распространении клеветы.

"Если Горбунов и дальше продолжит говорить, что у кандидатов есть мертвые души, я подам на него в суд. И до тех пор, пока он не опровергнет свои слова, я его считаю лжецом", - заявил "навальнист".

Лидер незарегистрированной "Партии перемен" Дмитрий Гудков в свою очередь посоветовал всем неравнодушным писать как можно жалоб в как можно большее число инстанций - на нарушение пассивного и активного избирательных прав.

Накануне недовольные действиями Мосгоризбиркома кандидаты и их сторонники собрались у здания ведомства, требуя встречи с Горбуновым и отказываясь расходиться. Акция, собравшая несколько сотен москвичей, закончилась грубыми задержаниями. Причисляющие себя к оппозиции кандидаты продолжают настаивать на том, что собрали подписи честно и что вменяемые им ошибки - результат непрофессиональных или злонамеренных действий чиновников.