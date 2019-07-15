Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:29

Ганапольский жалеет Яшина и Навального, "состарившихся" при Путине

фото ЗакС политика Ганапольский жалеет Яшина и Навального, "состарившихся" при Путине

Многолетнее противостояние московских оппозиционных политиков с властью всех уровней, в последний раз приведшее к задержаниям 14 июля у стен Мосгоризбиркома, навело публициста Матвея Ганапольского на пессимистическое обобщение. В своих репликах, произнесенных на "Эхе Москвы", он констатировал тщетность усилий условной "команды Навального", стремящейся попасть в столичный парламент. Однако обозреватель далек от злорадства, признавая, что этим политикам сильно не повезло с исторической эпохой, в которой они оказались.

"Тяжело каждый день биться головой об стенку. Они состарятся при этом человеке, который уничтожает нашу общую страну", - предрек он, очевидно, имея в виду безуспешную борьбу оппозиции с российским президентом.

Внутренней политики, по словам радиоведущего, в России в настоящий момент попросту нет, в чем он убедился на примере разгона демонстрантов накануне, и, соответственно, следить ему не за чем. Вместо политики, как выразился Ганапольский, имеется большое "болото", из которого не вполне ясно, как выходить.

"Невероятно уважаю Илью Яшина, это замечательный человек, принципиальный, умный, уже с хорошим политическим опытом, но этот человек на исходе своей политической карьеры, в то время как его карьеры и не было. То же самое Алексей Навальный: ну, что ты нам напишешь очередное?", - задался публицист риторическим вопросом.

Отметим, что борьба недовольных кандидатов за свой допуск на выборы в Мосгордуму продолжается. В свою очередь Мосгоризбирком бракует собранные подписи в их поддержку под самыми разными предлогами. В зачастую нелепых письменных ошибках кандидаты винят чиновников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:00    
Россия, как был и СССР - не идеальные государства! Но Советский союз надо было конструктивно модернизировать, как и сейчас Россию, а не ломать, уничтожать, разваливать, чем занимались антисоветчики, а сейчас по отношению к России прозападная "пятая колонна"!  Потому Путину удалось её и разгромить, и при таком патриотическом подходе у прозападников нет никакого будущего! Их может спасти только новый национал-предатель во власти, вроде Горбачёва...

17:35    
Это путин состарился при нас и идти ему больше не куда.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:50 Экс-ректор Аграрного университета признался в хищении 28 млн рублей

18:22 Беглов дал подчиненным неделю на ликвидацию стихийных свалок

17:59 "Метрострой" отсудил у Смольного почти 550 млн рублей

17:44 Активисты напомнили о влиянии Макарова на Петроградский район

17:29 Ганапольский жалеет Яшина и Навального, "состарившихся" при Путине   2

17:06 Возле ЗакСа Петербурга начались пикеты за честные выборы

16:55 Полицейские объяснили, в чем виноват автор плаката "пудинг лор"   1

16:52 Матвиенко: Запреты в интернете не получат продолжения

16:15 Протестующие кандидаты в Мосгордуму готовы подать в суд на главу МГИК

15:49 Акцию памяти Эстемировой на Красной площади прервала полиция   1

15:28 Муниципал: Кандидаты в депутаты МО "Екатерингофский" боятся "агентов влияния иностранных государств"   1

14:50 Глава МГИК согласился встретиться при закрытых дверях с протестующими кандидатами в Мосгордуму

14:15 Муниципал: ГИК намерен предложить упразднить ИКМО

14:10 Матвиенко: Право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества   3

14:09 Смольный согласовал митинг, на котором потребуют переноса муниципальных и губернаторских выборов   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.