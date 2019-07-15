Либертарианцам разрешили поддержать протестующих кандидатов в московские депутаты

Московская мэрия разрешила представителям Либертарианской партии России провести уличную акцию солидарности с теми кандидатами в депутаты московского парламента, которых не допускают до участия в выборах, сообщает "Эхо Москвы".

"Будет большой митинг в поддержку всех кандидатов, у которых есть реальная поддержка, которые собрали подписи и которым абсолютно по беспределу не дают участвовать в избирательной борьбе. Мы считаем, что это невозможная ситуация для цивилизованной страны", - рассказал радиостанции член партии Михаил Светов, являющийся организатором акции.

Демонстрация должна будет пройти 20 июля на ставшем уже традиционным для либертарианцев месте - проспекте академика Сахарова. Любопытно, что в столице однопартийцы Светова в последнее время не сталкиваются с проблемами в согласовании митингов: всякий раз мэрия идет им навстречу. Либертарианцы беспрепятственно протестовали и против пенсионной реформы, и против фабрикации уголовных дел.