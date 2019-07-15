Илье Яшину окончательно отказали в допуске к московским выборам

Кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин сообщил в Facebook о том, что ему официально и окончательно отказали в регистрации чиновники Мосгоризбиркома. Главная причина - превышение допустимого уровня брака в собранных подписях. Вторая причина, о которой политик узнал 15 июля, его удивила и рассмешила: его агитационные ролики на YouTube сотрудники МГИК расценили как использование некоего админресурса.

"Как вам такое? «Единая Россия» в лице Касамары (Валерии Касамары, соперника Яшина по его округу - прим. ЗАКС.Ру), за которую чиновники расклеивают агитационные плакаты в торговых сетях, а советники управ собирают подписи - она не использует административный ресурс. А я использую!", - иронизирует лидер "Солидарности".

Яшин намерен подавать апелляцию на решение чиновников. Тем временем, на Трубной площади в центре Москвы проходит встреча избирателей с протестующими кандидатами, подлинность подписей которых не признают. Константин Янкаускас, входящий в команду Яшина и Алексея Навального, заявил о том, что встречи на этом месте продолжатся каждый вечер с целью давления на власть.

"Надо ходить сюда как на работу, или на нас будут зарабатывать еще пять лет, брать за капремонт и парковку. А как только мы приходим на выборы, то мы сразу недействительны, недостоверны и не существуем", - заявил Янкаускас.

Накануне, 14 июля, кандидатов грубо задерживали.