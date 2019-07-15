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15 июля, 20:52

Судья ЕСПЧ от России выступает за изменение закона о домашнем насилии

фото ЗакС политика Судья ЕСПЧ от России выступает за изменение закона о домашнем насилии

Судья Страсбургского суда Дмитрий Дедов, избранный от России, заявил о необходимости пересмотра отечественного законодательства в вопросах, касающихся регулирования домашнего насилия, пишет "Интерфакс".

По его мнению, существующие меры поддержки и обеспечения безопасности пострадавших далеки от совершенства, несмотря на установившуюся практику выплаты сравнительно крупных штрафов, назначаемых ЕСПЧ.

"Нужно в принципе менять законодательство, так как эффективной защиты сейчас нет. И так называемая декриминализация означала незначительную социальную опасность домашнего насилия и послужила сигналом к тому, чтобы ослабить и без того неразвитые гарантии защиты", - прояснил свою позицию Дедов.

По его мнению, при принятии закона о декриминализации домашних побоев инициаторы проигнорировали международные юридические принципы и негласные конвенции.

Резонансный закон президент Владимир Путин подписал в феврале 2017 года. Семейные побои "понизились в статусе" до административных правонарушений. Инициировала закон омбудсмен Татьяна Москалькова, впоследствии публично жалевшая о своей идее.

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