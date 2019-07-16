Штаб Навального заявил об угрозах со стороны мужа главы МО "Измайловское"

Штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал в Twitter аудиозапись, из которой следует, что муж главы МО «Измайловское» Ольги Бубновой, бывший командир ОМОНа Валерий Бубнов угрожал кандидатам в очереди у ИКМО.

На аудиозаписи слышно, что Бубнов беспокоится, не ведут ли кандидаты видеосъемку на телефон. Спрашивает он, нет ли камер у ИКМО, «ничего не пишут», «То есть, могу разгуляться? Уничтожим, если что?» - уточняет голос у женщины. Мужчина предъявлял претензии из-за составления актов, заявлял, что кандидаты их придумывают, говорил, что «боится, как бы не сдержаться», называл собеседника «обезъяной».

«Ты учти, здесь тебе никто не поможет. Вот реально. Только ты и я. И даже твой товарищ не поможет», - сказал он, когда женщина снова заподозрила, что кандидат снимает их на видео. Они требовали показать телефон, чтобы проверить видеозаписи, но кандидат отказался.

Ранее в ИКМО «Измайловское» нескольким самовыдвиженцам пригрозили ответственностью за якобы поддельные подписи в их поддержку. Сами кандидаты подчеркивают, что поддерлка абсолютно исключена, они лично собирали подписи у своих соседей по дому. По словам одного из кандидатов, к его соседям приходили неизвестные и требовали отозвать подписи.