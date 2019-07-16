Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам на выборах в Мосгордуму

27 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказы в регистрации, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Мосгоризбиркома.

Одобрили регистрацию 216 кандидатам, в течение 16 июля 20 из 45 окружных избиркомов рассмотрят документы оставшихся 47 кандидатов. 25 комиссий уже завершили работу.

Среди получивших отказ в регистрации – футболист Дмитрий Булыкин, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45 округ), директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм (45 округ). В избиркоме отметили, что они могут оспорить решение, подав жалобу или через суд. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

В воскресенье, 14 июля, у Мосгоризбиркома прошла акция против снятия независимых кандидатов с выборов. После 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков. В числе задержанных оказались Яшин и еще один кандидат, Любовь Соболь.