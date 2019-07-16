Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:44

Навальный: Если у ЕР рекордно низкий рейтинг, почему нам нельзя выдвигаться?

фото ЗакС политика Навальный: Если у ЕР рекордно низкий рейтинг, почему нам нельзя выдвигаться?

Глава Фонда борьбы с коррпцией Алексей Навальный, кандидатов из чьей команды пока не желает регистрировать на выборы в Мосгордуму столичный избирком, находит такое положение дел вдвойне несправедливым. Если верить всевозможным подсчетам общественного мнения, обратил он внимание слушателей "Эха Москвы", то ситуация такова, что у избирателя просто не будет в бюллетене хоть сколько-нибудь популярных и привлекательных кандидатов.

"Это просто возмутительно. Вчера ВЦИОМ опубликовал в целом общероссийский опрос: рекордно низкий рейтинг Путина, рекордно низкий «Единой России». Если у них рекордно низкий уровень, почему мы не можем выдвигаться?", - воскликнул опальный политик.

План московской серии действительно, по мнению главы ФБК, серьезен настолько, что взят курс на "вечный недопуск" дружественных Навальному кандидатов. Теперь, когда эти карты раскрылись, то проводимые кандидатами уличные акции приобретают уже несколько иной характер: это теперь не просто борьба за допуск каждого из них.

"Это борьба уже за моё право выдвигать кандидатов. Хорошо, есть кандидаты, есть люди, которые за них подписались и есть наше с вами общее право в принципе иметь политическое представительство. Даже не то чтобы побеждать, а хотя бы выдвинуть кого-то на выборы. Но они же нам сейчас говорят ровно обратное", - пояснил Навальный.

Напомним, что 15 июля кандидату в московские депутаты Илье Яшину окончательно отказали в регистрации. Этому предшествовала протестная акция у стен Мосгоризбиркома, закончившаяся грубыми задержаниями. Отказ Яшину вызвал в стане его сторонников желание протестовать на улицах столицы каждый вечер.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:14    
11:48 тявкай-тявкай, шакал Табаки...

11:48    
Прозападной "пятой колонне" ничего нельзя в России, кроме валки леса на просторах Сибири во благо Отечества!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:53 Московские выборы напомнили Вишневскому выборы в ЗакС двенадцатилетней давности

14:17 Из стен СИЗО Шестун поддержал активистов Шиеса

14:12 Амосов: Встреча с Бортко и Тихоновой пройдет без огласки

13:52 Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева оставили в СИЗО еще на три месяца

13:50 СР хочет привлечь федеральные деньги для ремонта дорог возле школ и больниц

13:36 Госдума окончательно приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

13:22 Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом еще на месяц

12:58 Памфилова назвала "ударом ниже пояса" просьбу кандидатов в Мосгордуму встретиться 16 июля   4

12:57 "Лопаты Беглова" стали заразительным примером для мэра Красноярска

12:48 Самовыдвиженцам в Шушарах отказывают в регистрации

12:32 Муниципал: ГИК снова отменил решения об отказе в регистрации кандидатов в мундепы

12:08 Муниципал: Дмитриева оценила нынешнюю муниципальную кампанию выше предыдущей

12:06 Муниципал: Грязневич отстояла право участвовать в выборах в МО №78

11:59 Четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова

11:44 Навальный: Если у ЕР рекордно низкий рейтинг, почему нам нельзя выдвигаться?   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru