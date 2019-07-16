Навальный: Если у ЕР рекордно низкий рейтинг, почему нам нельзя выдвигаться?

Глава Фонда борьбы с коррпцией Алексей Навальный, кандидатов из чьей команды пока не желает регистрировать на выборы в Мосгордуму столичный избирком, находит такое положение дел вдвойне несправедливым. Если верить всевозможным подсчетам общественного мнения, обратил он внимание слушателей "Эха Москвы", то ситуация такова, что у избирателя просто не будет в бюллетене хоть сколько-нибудь популярных и привлекательных кандидатов.

"Это просто возмутительно. Вчера ВЦИОМ опубликовал в целом общероссийский опрос: рекордно низкий рейтинг Путина, рекордно низкий «Единой России». Если у них рекордно низкий уровень, почему мы не можем выдвигаться?", - воскликнул опальный политик.

План московской серии действительно, по мнению главы ФБК, серьезен настолько, что взят курс на "вечный недопуск" дружественных Навальному кандидатов. Теперь, когда эти карты раскрылись, то проводимые кандидатами уличные акции приобретают уже несколько иной характер: это теперь не просто борьба за допуск каждого из них.

"Это борьба уже за моё право выдвигать кандидатов. Хорошо, есть кандидаты, есть люди, которые за них подписались и есть наше с вами общее право в принципе иметь политическое представительство. Даже не то чтобы побеждать, а хотя бы выдвинуть кого-то на выборы. Но они же нам сейчас говорят ровно обратное", - пояснил Навальный.

Напомним, что 15 июля кандидату в московские депутаты Илье Яшину окончательно отказали в регистрации. Этому предшествовала протестная акция у стен Мосгоризбиркома, закончившаяся грубыми задержаниями. Отказ Яшину вызвал в стане его сторонников желание протестовать на улицах столицы каждый вечер.