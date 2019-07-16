Московские выборы напомнили Вишневскому выборы в ЗакС двенадцатилетней давности

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, не прошедший так называемый "муниципальный фильтр" и потому лишившийся возможности участвовать в губернаторских выборах, обменялся опытом со столичными коллегами, имеющими серьезные трудности с допуском на выборы в Мосгордуму. Действия сотрудников Мосгоризбиркома, за которыми он внимательно следит, точь-в-точь напоминают ему действия петербургских чиновников во время кампании в ЗакС 2007 года. Тогда, вспомнил политик в эфире радиостанции "Свобода", наиболее несправедливо обращались с "Яблоком", всячески препятствуя проходу партии в городской парламент.

"Мы били во все колокола, объясняя, что система проверки подписей устроена так, что можно снять любую партию, что не признаются никакие доказательства со стороны партии, обвиненной якобы в неправильных подписях, что когда реальные граждане у нас пришли в городскую избирательную комиссию, а потом в ЦИК и сказали, что это наши подписи, им объяснили: нет, не ваши, у нас есть заключения эксперта", - рассказал Вишневский.

По его мнению, печальной ошибкой стало то, что мало кто придал случившемуся тогда федеральное значение, и несправедливость на несколько лет оказалась забыта. Была, с его слов, и еще одна технология, совершившая "путешествие во времени" и опробованная двенадцать лет назад - предоставляемые кандидатам крайне малые сроки для того, чтобы оспорить то или иное действие избирательных комиссий.

"Невозможно за то время, которое предоставлено на представление возражений, принести свидетельства от нескольких сотен избирателей, что у них правильные паспортные данные, что это их подписи, запастись ксерокопиями паспортов — это физически все невозможно сделать", - пояснил петербургский депутат.

Собранные кандидатами в Мосгордуму подписи массово отбраковывает городской избирком. В свою очередь, кандидаты, выходя на протестные "встречи с избирателями", утверждают, что подписи собраны честно и чисто и что ошибки в подписных листах - дело рук самих чиновников, которым важно любой ценой не допустить до выборов оппозицию. Из-за превышения допустимого предела брака 15 июля политику Илье Яшину окончательно отказали в регистрации.

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