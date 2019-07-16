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16:17

Нарушения на выборах в Петербурге соберут в “Черную книгу”

фото ЗакС политика Нарушения на выборах в Петербурге соберут в “Черную книгу”

Бывшие депутаты Госдумы и Законодательного собрания решили собрать все сведения о нарушениях на муниципальных и губернаторских выборах в единую базу. После 8 сентября они хотят выпустить публичный доклад по проблемам избирательных кампаний Петербурга. Об этом 16 июля журналистам рассказали учредители непартийной гражданской инициативы “Граждане за честные выборы”. 

Создать “Черную книгу” по нарушениями на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге предложили бывший депутат Государственной думы Анатолий Голов, бывший депутат Законодательного собрания Петербурга и действующий член совета по правам человека при президенте РФ Наталья Евдокимова, бывший депутат Ленсовета и ЗакСа Леонид Романков и бывший представитель президента РФ в Петербурге и Ленобласти Сергей Цыпляев. 

По мнению Цыпляева, создание базы необходимо, так как “информационная волна через годы после проведения выборов смывает следы, и мы имеем те же грабли, только слегка модернизированные и слегка подкрашенные”. 

Напомним, в Городскую избирательную комиссию поступило более 800 обращений, связанных с проведением муниципальных выборов в Петербурге. Горизбирком также обратился в Следственный комитет по нарушениями в ИКМО "Академическое", "Сергиевское", "Сампсониевское", "Ржевка", "Георгиевский". В ГИК предлагают возбудить уголовные дела по статье 141 Уголовного кодекса ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:26    
Желаю ИКМО Екатерингофский закончить свои дни в мучительных конвульсиях и бесплодных попытках удержать у кормушки присосавшихся пиявок.

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