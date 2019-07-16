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17:30

Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты

фото ЗакС политика Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты

Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов, передает РИА «Новости».

Оборудовать в аэропортах специально выделенные изолированные помещения для курения предлагал депутат Госдумы Сергей Боярский в конце 2017 года. В феврале 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал внести правки в документ до первого чтения. После того, как Боярский это сделал, комитет по транспорту и строительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Однако против этой идеи выступил Минтранс. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что это «вредно для здоровья».

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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