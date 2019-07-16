Эсеры "Черной речки" требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова

Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты МО «Черная речка» от «Справедливой России» 16 июля направили в Следственный комитет жалобы на главу местной муниципальной избирательной комиссии Михаила Доброхотова, также работающего помощником спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Об этом ЗАКС.Ру рассказал один из выдвиженцев от эсеров Илья Мохов.

Составители жалоб просят провести проверку по фактам отказа в регистрации оппозиционных кандидатов и возбудить уголовное дело в отношении Доброхотова. По их мнению, руководитель ИКМО мог нарушить статьи 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Так, Мохов сообщил, что ему ИКМО отказала в регистрации из-за якобы отсутствия партийного документа о выдвижении кандидата.

«На самом же деле, мною 03.07.2019 в ИКМО был представлен документ: Протокол VI этапа 19-й Конференции Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге (выписка) (далее – Протокол). Мне ИКМО вручило извещение о недостатках, на которое мною было написано возражение, однако оно принято во внимание не было», - написал Мохов в своем заявлении.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру он отметил, что также в ИКМО «Черная речка» «пропали» документы о выдвижении представителей КПРФ и «Яблока».

Ранее кандидаты в депутаты местного совета жаловались, что не могут передать свои документы рабочей группе ИКМО, так как очередь перед ними намеренно затягивает группа молодых людей. Позже их опознали на совместных фотографиях с Доброхотовым. Некоторые из «очередников» оказались участниками петроградского районного отделения «Молодой Гвардии Единой России», другие - районного молодежного совета. При этом МО «Черная речка» относится не к Петроградскому, а к Приморскому району.

Отметим, что с этим муниципалитетом связан не только помощник, но и родной брат спикера ЗакСа Василий Макаров, заседающий в муниципальном совете МО «Черная речка».

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