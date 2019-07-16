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Муниципал

17:48

Эсеры "Черной речки" требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова

фото ЗакС политика Эсеры "Черной речки" требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова

Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты МО «Черная речка» от «Справедливой России» 16 июля направили в Следственный комитет жалобы на главу местной муниципальной избирательной комиссии Михаила Доброхотова, также работающего помощником спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Об этом ЗАКС.Ру рассказал один из выдвиженцев от эсеров Илья Мохов.

Составители жалоб просят провести проверку по фактам отказа в регистрации оппозиционных кандидатов и возбудить уголовное дело в отношении Доброхотова. По их мнению, руководитель ИКМО мог нарушить статьи 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

Так, Мохов сообщил, что ему ИКМО отказала в регистрации из-за якобы отсутствия партийного документа о выдвижении кандидата.

«На самом же деле, мною 03.07.2019 в ИКМО был представлен документ: Протокол VI этапа 19-й Конференции Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге (выписка) (далее – Протокол). Мне ИКМО вручило извещение о недостатках, на которое мною было написано возражение, однако оно принято во внимание не было», - написал Мохов в своем заявлении.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру он отметил, что также в ИКМО «Черная речка» «пропали» документы о выдвижении представителей КПРФ и «Яблока».

Ранее кандидаты в депутаты местного совета жаловались, что не могут передать свои документы рабочей группе ИКМО, так как очередь перед ними намеренно затягивает группа молодых людей. Позже их опознали на совместных фотографиях с Доброхотовым. Некоторые из «очередников» оказались участниками петроградского районного отделения «Молодой Гвардии Единой России», другие - районного молодежного совета. При этом МО «Черная речка» относится не к Петроградскому, а к Приморскому району.

Отметим, что с этим муниципалитетом связан не только помощник, но и родной брат спикера ЗакСа Василий Макаров, заседающий в муниципальном совете МО «Черная речка».   


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20:38    
Смотрела ролик, где Доброхотов не мог ответить на конкретный вопрос: "Это копии документов, которые Вы выдавали?"
Ему документы показывают, а он бубнит что-то о порядке отказа кандидатам. Совершенное убожество этот Миша. Кто его только председателем ИКМО назначил, если не Макарка протолкнул.

20:27    
Любит Фимыч смазливеньких. С Вольфыча пример берет?

19:43    
уважаемый редактор, цензура в Росии запрещена.

19:11   Доброход  
Мохов, хватит писать гадости! Мы тебя в Единую Россию не возьмем

19:05    
18.27 ничто не вечно под луной. Так , в прошлом , хороший мальчик Миша когда связался с ЕР стал плохим. Научился врать обманывать, воровать и т.д.Так можно и до уголовки докатиться.

19:04    
Школьники-малолетки налетели. Фамилии пишутся с заглавной буквы- Субботин.

19:03    
сколько [цензура]астов в комментах.

18:54    
В случае возбуждения уголовного дела, Миша никогда не сдаст своего руководителя субботина! Миша кремень! Он никому не расскажет, как с субботиным планировали отгрызть у Мохова Черную речку всеми правдами и неправдами...

18:49    
Миша хватит уже прогибаться, не осталось задниц в Заксе, которые ты ещё не целовал.

18:41    
Предлагаю переименовать Черную речку в Макаровское, уверен, что Доброходов и новые депутаты поддержут мою инициативу. Держитесь, ребята! Не допускайте этого Мохова к власти

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