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17:59

Ройзман обозначил достоинства протестующих кандидатов в Мосгордуму

фото ЗакС политика Ройзман обозначил достоинства протестующих кандидатов в Мосгордуму

Бывший мэр Екатеринбурга, общественный деятель Евгений Ройзман отозвался на протест столичных кандидатов, желающих попасть в состав городской думы и встречающих сопротивление со стороны Мосгоризбиркома. Много раз участвовавший во всевозможных выборах, он квалифицировал в эфире "Эха Москвы" сегодняшнюю генерацию не допускаемых к выборам кандидатов как качественно новую по моральному и интеллектуальному уровню.

"Вдруг появилось несколько молодых, которые показали, что депутаты могут быть совершенно иными, что депутаты могут приносить реальную пользу, что к своему депутату можно всегда попасть и обратиться, что депутаты в соцсетях ежедневно отчитываются о том, где они, чем они занимаются, с кем встречались и что сделали. Они показали, что депутаты могут быть другими", - подчеркнул глава фонда "Город без наркотиков".

Радикальный недопуск всех без исключения "несистемных" кандидатов под разными предлогами представляется политику нецелесообразным и избыточным действием.

"Абсолютно невынужденная жестокость. Но, скорее всего, здесь еще имеет место эксцесс исполнителя. Мосизбирком полностью подчиняется мэрии Москвы. Поставили задачу – они задачу изо всей силы выполняют. Что, стыд – не дым, глаза не выест", - образно описал проблему Ройзман.

Напомним, что независимых кандидатов массово не допускают до выборов в сорокапятиместный московский парламент, бракуя подписи. В знак протеста кандидаты и их сторонники решили собираться каждый вечер на Трубной площади в центре Москвы и выражать тем самым свое несогласие. Формальным поводом для этого стало то, что 15 июля политику Илье Яшину окончательно отказали в регистрации.

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19:36    
Прозападники в России находятся в стадии агонии, а то и гнилостного разложения...В 12-ти миллионной Москве их, как показали последние сборища, 500-800 человек...Ну, о чём можно спорить, говорить? Изгои, отщепенцы российского общества, но визгливые!

18:46    
5-я колонна - это Собянин. Об этом сказал Федоров - глава НОД.

18:12    
Всю прозападную "пятую колонну" надо не допускать до выборов в России, так как они работают исключительно на её уничтожение, как антисоветчики в своё время! Помните как они радовались развалу СССР, так и эти "несистемные" кандидаты будут рады краху России, над чем они и работают круглосуточно!

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