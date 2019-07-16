Тихонова требует отменить проведение губернаторских выборов за пределами Петербурга

Представитель фракции справедливороссов в ЗакСе, кандидат в петербургские губернаторы Надежда Тихонова обратилась в Горизбирком с требованием не допустить проведения петербургских выборов в соседних регионах - Ленинградской и Псковской областях. Политик обращает внимание читателей своей страницы "ВКонтакте" на то, что принятое ГИК решение о создании 92 избирательных участков вне города не соответствует федеральному закону о выборах.

"Решение не содержит каких-либо формальных критериев, послуживших обоснованием для определения столь значительного количества участков за пределами Санкт-Петербурга", - написала Тихонова, усматривая в происходящем признаки произвола.

Выборы петербургского губернатора, до которых, помимо Тихоновой, допустили еще трех кандидатов, пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

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