Федотов предлагает откорректировать законодательство о выборах

Руководитель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, комментируя конфликтную ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и недопуск кандидатов, высказал идею о необходимости переписать федеральный закон о выборах, передает "Интерфакс".

"Наша судебная практика исходит из того, что документ может быть признан недействительным, если подпись поставлена не тем лицом, которое должно было его подписать", - напомнил он, добавив, что избирательные комиссии исходят совсем из другого принципа, а именно: подпись признается недействительной, если недействительным признается содержащий ее документ.

По словам Федотова, установившаяся практика "бьет" не столько по тому или иному кандидату, сколько по потенциальному избирателю, и установившееся положение вещей необходимо менять законодательно.

С описанной выше проблемой летом 2019 года сталкиваются кандидаты в Мосгордуму, чьи подписи в массовом порядке отбраковывают.