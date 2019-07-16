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19:18

До участия в московских выборах не допустили Соболь и еще двух "навальнистов"

фото ЗакС политика До участия в московских выборах не допустили Соболь и еще двух "навальнистов"

Кандидатам в депутаты Московской городской думы, представляющим условную группу выдвиженцев от политика Алексея Навального - Любови Соболь, Константину Янкаускасу и Ивану Жданову - окончательно отказал в регистрации Мосгоризбирком. Об этом каждый из кандидатов сообщил в социальных сетях.

Ранее Янкаускас публично обвинил в клевете главу столичной избирательной комиссии Валентина Горбунова и объявил о готовности его засудить. Кандидата не устроили реплики, ставящие под сомнение подлинность собранных Янкаускасом подписей в свою поддержку.

Столкнувшаяся с теми же проблемами Соболь ранее объявила о голодовке. В течение предвыборной кампании на ее штаб совершались нападения.

Илья Яшин, который был снят с выборов накануне, 15 июля, заявил на встрече со сторонниками, что "не сдастся без боя" и что будет проводить уличные акции в центре Москвы ежедневно с целью давления на власть и в интересах своих избирателей, лишившихся возможности проголосовать за предпочтительного кандидата.

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20:21   Аминь  
19:24 - женофоб и пед...ст.

19:24    
Соболь-это животное! Об этом публично заявила М. Захарова(МИД), что соответствует истине!

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