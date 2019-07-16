Пыл “Екатерингофского” усмирил только ГИК

Избирательная комиссия МО «Екатерингофский» собрала на муниципальных выборах весь букет нарушений. ИКМО скрывала назначение выборов и, никому не сказав, спряталась от кандидатов в подворотне. Подать документы желающие стать муниципальными депутатами не могли из-за подставных очередей или неработающей комиссии. При помощи ГИКа независимые кандидаты все-таки сдали все бумаги, но в итоге ИКМО всем отказала в регистрации. В очередной раз пробивать «броню» «Екатерингофского» пришлось Городской избирательной комиссии, которая теперь собирается зарегистрировать кандидатов от оппозиции. ЗАКС.РУ рассказывает о том, как 16 июля прошло заседание рабочей группы Горизбиркома и какие скандалы к нему привели.

Заседание рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии 16 июля проходило в актовом зале администрации Адмиралтейского района. На совещании в стенах Горизбиркома постоянно присутствуют только сотрудники городской комиссии и представители СМИ. Причастных к обсуждаемым вопросам заявителей и членов местных комиссий приглашают в кабинет только на время обсуждения их проблемы. В актовом зале администрации сразу расположились все желающие послушать, как рабочая группа будет рассматривать жалобы на «Екатерингофский».

В Горизбирком обратились претенденты на места в муниципальном совете «Екатерингофский», которым ИКМО округа отказало в регистрации. Решение муниципальная комиссия приняла 13 июля, уже после истечения срока в 10 дней на отказ в регистрации. Поэтому ИКМО не должна была отказывать выдвиженцам в регистрации, считают члены рабочей группы. Их поддержал председатель ГИК Виктор Миненко, который решил присутствовать на заседании в качестве зрителя. При этом, он уточнил, что основное решение по проблеме будет принято на заседании Горизбиркома 18 июля.

В ходе встречи рабочей группы член ГИК Алексей Березин поинтересовался у председателя ИКМО Ксении Недбайло, кто выявил недостатки в документах кандидатов. Председатель ИКМО ответила, что это сделала рабочая группа, которая собиралась для этого 6 июля. Недбайло сообщила, что сама на заседании не присутствовала.

- Вы там были? – спросил у председателя муниципальной комиссии Березин.

- 6 числа – нет, - ответила Недбайло.

- Откуда вы знаете, что они (члены рабочей группы ИКМО – прим. ЗАКС.Ру) там были?

- Потому что я председатель избирательной комиссии.

- Замечательно. У вас есть документ по результатам заседания рабочей группы? – не переставал задавать вопросы член ГИК.

- Протокол есть рабочей группы? – поддержала коллегу Алла Егорова.

- Нету, - сказала председатель ИКМО.

- Если нет протокола, значит, рабочей группы не было, - поставила точку в допросе Егорова.

Помимо этого рабочая группа Горизбиркома выявила другие нестыковки между документами и словами представителя муниципального избиркома. В частности, одной из причин отказа в регистрации Веронике Юдович («Яблоко») якобы стало отсутствие заявления на выдвижение. При этом, ИКМО выдало желающей стать мундепом разрешение на открытие избирательного счета, подтвердила Недбайло. Также член ГИК Дмитрий Краснянский нашел несостыковку в самом решении муниципальной комиссии об отказе в регистрации.

- У вас вот решение от 13 июля об отказе в регистрации. Там во втором абзаце пишете: «27 июня Юдович представила в избирком заявление о согласии баллотироваться», четвертый абзац : «27 июня», всё то же самое, но уже «не представила», - зачитал Краснянский.

- Это наверно техническая ошибка, - прокомментировала Недбайло.

Однако, этот комментарий рабочая группа не приняла во внимание и решила отменить отказ в регистрации восьми кандидатам, чьи жалобы рассматривали 16 июля. Ещё одна жалоба была от кандидатки Анастасии Хвысановой, которой на удивление повезло быть зарегистрированной 13 июля. Обращение в ГИК она подала за день до этого, так как изначально ИКМО должно было провести заседание по регистрации кандидатов 10 июля. По жалобе Хвысановой члены ГИК признали незаконным бездействие избирательной комиссии муниципального образования.

Среди многочисленных зрителей был и действующий глава округа «Екатерингофский» Олег Смакотин, который снова выдвинулся в муниципальный совет МО и был допущен до выборов. Он остался недоволен тем, что Горизбирком планирует зарегистрировать всех кандидатов с жалобами. Смакотин с места поинтересовался, на основании какого закона ГИК решил зарегистрировать его конкурентов. На это рабочая группа заявила ему, что он не является заявителем, поэтому на его вопрос они не ответят.

- Спасибо вам за вопрос, присаживайтесь, - сказал Березин.

- Я думаю, что решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии будет ущемлять права зарегистрированных кандидатов. Поэтому нам бы хотелось понимать, на основании какой закона данное решение принимается, — заявил единоросс Олег Смакотин.

Председатель рабочей группы Егорова посоветовала ему посмотреть интересующее его решение, когда оно будет опубликовано на сайте ГИКа – там прописывается вся мотивировочная часть. Решение по рассмотренным 16 июля жалобам Горизбирком должен принять на заседании 18 июля. Если остальные члены ГИК согласятся с мнением рабочей группы, то все кандидаты будут зарегистрированы самим Горизбиркомом.

По завершении заседания рабочей группы председатель ГИК Виктор Миненко обратился к Недбайло с просьбой больше не принимать необоснованные решения. По его словам, происходящее в ИКМО «Екатерингофский» показало, что комиссия под руководством Недбайло «недорабатывает».

Неспортивный интерес

Ксения Недбайло, под руководством которой ИКМО «недорабатывает», уже не первый год занимается муниципальными выборами. Недбайло, которая работает тренером по фитнесу в спортивных центрах Красносельского и Фрунзенского районов, попала в ИКМО «Екатерингофский» в 2014 году. Пять лет назад она была обычными секретарем комиссии, но уже тогда успела «отличиться».

Недбайло на выборах пятилетней давности подписывала итоговые протоколы голосования, в которых оказалось, что из ящиков для голосования достали бюллетеней больше, чем было выдано.

В отличие от кампании 2019 года в 2014 нарушения в «Екатерингофском» начались незадолго до единого дня голосования 14 сентября.

– Нервы пощекотали просто. Основные проблемы в округе обнаружились на этапе досрочного голосования в сентябре, - поделился своими воспоминаниями Александр Шуршев о выборах 2014 года.

После выборов 2014 года Ксения Недбайло стала совмещать работу фитнес-тренера в спортцентре с должностью в муниципальном совете «Екатерингофского».

Возглавила ИКМО «Екатерингофский» она в октябре 2018 года. Недбайло была выдвинута в комиссию партией «ПарЗас», которую называют спойлером партии Михаила Касьянова «Парнас».

Против назначения Недбайло в 2018 году выступили член ГИК от партии «Яблоко» Ольга Покровская и Александр Шуршев. Но их протест проигнорировали и большинством голосов главой выбрали Недбайло.

Под руководством фитнес-тренера ИКМО «Екатерингофский» в 2019 году с самого начала кампании оказалась в центре внимания журналистов, активистов, членов Центральной и городской избирательных комиссий. На Недбайло уже успели составить протокол об административном правонарушении по статье о неисполнении решения избирательной комиссии. Это грозит ей штрафом до 2 тысяч рублей и увольнением.

Протокол Ксения Недбайло получила за то, что ИКМО скрыла дату назначения выборов и переехало работать в помещение бывшего совета ветеранов, вход в которое находится в подворотне.

По закону избирательные комиссии должны сообщить о дате назначения выборов на официальном сайте или в газете муниципалитета. После публикации решения у потенциальных кандидатов в депутаты есть всего 20 дней на подачу документов и открытие избирательного счета. Избирательная комиссия назначила дату проведения выборов 10 июня, но известно об этом стало лишь через две недели. У кандидатов оставалось на выдвижение всего шесть дней.

Избирательная комиссия должна работать по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. По официальным документам ИКМО «Екатерингофский» должна располагаться в здании районной администрации, но документы у кандидатов принимали по другому адресу, найти который удалось не сразу.

Оппозиционные кандидаты в депутаты добились через Горизбирком отмены тайного решения о принятии даты выборов и нашли, где члены ИКМО принимали документы. Но проблемы с избирательной комиссией не закончились.

Желающих выдвинуться кандидатов не от партии «Единая Россия» не пропускали люди из подставных очередей. В один из дней ИКМО просто не работало. В итоге Горизбирком признал, что избирательная комиссия «Екатерингофского» бездействовала, и потребовал, чтобы члены ИКМО приняли документы у всех кандидатов.

Убрать кандидатов силой или полицией

Возле входа в избирательную комиссию МО 26 июня напали на начальника муниципальной кампании Навального Александра Шуршева, который попытался заснять на видео фейковую очередь. Второе нападение на Шуршева произошло через четыре дня, когда он шел в Горизбирком на рассмотрение жалобы против действий избирательной комиссии «Екатерингофского».

фото: Штаб Навального в Петербурге

29 июня у здания ИКМО задержали двоих кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко и Полину Костылеву и Красимира Врански. В тот день избирательная комиссия закрылась в помещении и не принимала у кандидатов документы на регистрацию. Стоящие около ИКМО сотрудники полиции без комментариев смотрели на происходящие, а когда полицейским стали предъявлять бездействие, то стражи порядка задержали Врански, Костылеву и Горожанко. Полицейские обвинили задержанных в мелком хулиганстве. Врански и Горожанко продержали в полиции 46 часов, но дела не стали рассматривать ни в районном, ни в мировом судах.

– Полиция по идее должна доработать что-то и отдать снова в суд. Но вряд ли что-то сделают вообще, – прокомментировал Горожанко отказ рассмотрения административного дела в суде.

кадры: Штаб Навального в Петербурге

Костылеву отпустили в день задержания через несколько часов, так как у нее есть несовершеннолетние дети. Дело должны были рассмотреть 16 июля в Ленинском районном суде, но заседание перенесли на неизвестный срок.

«Единая Россия» побоялась «агентов иностранных государств»

Каждый кандидат в мундепы вправе назначить своего члена комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ). Когда оппозиция назначила своих представителей в ИКМО, 27 кандидатов в муниципальные депутаты, большая часть из которых были самовыдвиженцы либо баллотировались от «Единой России», потребовали не разглашать свои персональные данные и не передавать документы членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Члены комиссии с правом совещательного голоса имеют возможность ознакомиться с документами ИКМО и всех кандидатов в муниципальные депутаты, но из-за заявления о запрете передачи персональных данных представители выдвиженцев оказались лишены этой возможности.

Заявители обосновали свое требование «травлей сотрудников ИКМО», которая разгорелась в социальных сетях. По мнению кандидатов в муниципальные депутаты, преследование членов избирательной комиссии - дело рук лиц, «вероятно, являющимися агентами влияния иностранных государств».

Миссия «отказать»

После нелегкой задачи выдвижения, для независимых кандидатов «Екатерингофского» начался новый квест - регистрация. Заседание по регистрации оппозиционных кандидатов должно было пройти 10 июля - это был последний день, когда ИКМО по закону должна была принять решения. Всего за два часа до мероприятия комиссия изменила место встречи, а после и вовсе ее отменила - якобы не было кворума. Новое заседание назначили на 13 июля. Понаблюдать за регистрацией кандидатов в скандальной ИКМО пришли около 40 человек. Маленький кабинет, который выделили в здании администрации Адмиралтейского района, заполнился желающими сразу, и длинная змейка из потенциальных кандидатов, членов комиссии с правом совещательного голоса, активистов и журналистов тянулась из аудитории на несколько метров.

В течение часа присутствующие спорили о распорядке дня и о нарушении права доступа на заседание выдвиженцы заявили сразу. С боем удалось отстоять присутствие журналистов. Каждому кандидату выделили по минуте. Расправа была скорой.

Из 22 потенциальных кандидатов в регистрации отказали 14 сторонникам оппозиции. Основной претензией ИКМО стало непредъявление уведомления о партийной конференции. Документы, подтверждающие направление телеграмм, комиссия игнорировала, предлагая обращаться в суд.

Выдвинутая в округ «Яблоком» Полина Костылева попросила ознакомиться с документами, которые обосновывают отказ. Как выяснилось, потенциальная кандидатка подавала экземпляры документов с отметкой – «копия верна». При осмотре Костылева их не обнаружила.

– У вас незаверенная копия, это подлог. У меня все документы были заверены, а на этих нет! – воскликнула Костылева.

– Позор! – доносилось в толпе в адрес членов комиссии.

Когда члены комиссии, закончив с отказами, в полном составе вышли из помещения, ЧПСГ Динар Идрисов, заметил на подоконнике брошенные документы двух кандидатов. По закону комиссия должна обеспечивать их сохранность и хранить в сейфе, чтобы не допустить фальсификаций. Присутствующие вызвали полицию – заявили о преступлении, связанном с нарушением избирательных прав. В итоге, в тот день члены комиссии, которых за время кампании практически никогда не видели в ИКМО, провели на рабочем месте рекордных семь часов.

Кандидатам дали зеленый свет

Скандальные и беспочвенные отказы в регистрации кандидатам в ИКМО «Екатерингофский» привели 16 июля рабочую группу Санкт-Петербургской избирательной комиссии в здание администрации Адмиралтейского района.

- На сегодня мы видим, что наибольшее количество жалоб, поступающих в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Центральную избирательную комиссию у нас как раз по «Екатерингофскому». Как следствие, сейчас готовится оформление протокола об административном правонарушении в отношении секретаря. Скорее всего, такая работа будет вестись и в отношении вас, если будет достаточно оснований, - сказал Ксении Недбайло председатель Горизбиркома Виктор Миненко.

Рабочая группа рекомендовала отменить отказы ИКМО в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» и зарегистрировать восемь выдвиженцев, чьи жалобы рассматривали 16 июля.

Среди тех, кто теперь продолжит участие в избирательной кампании, координатор муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, выдвиженцы от «Яблока« Полина Костылева и Федор Горожанко. Официально решение по ним ГИК должен принять на следующем заседании 18 июля.

Елена Владыкина, София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.