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9:29

Экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву отпустили под подписку о невыезде

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву отпустили из-под домашнего ареста и перевели под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Юрия Ефименко.

По словам Ефименко, Масляева уже вернулась на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот». Защита настаивает на отмене решения суда о возвращении материалов ее дела в Генпрокуратуру, считая, что оснований для этого не было.

Масляева – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который признал вину, ее дело рассматривается в особом порядке. По этому делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Суд вернул дело Масляевой в прокуратуру в апреле.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу».  Другие фигуранты, кроме Масляевой, не признают свою вину. 8 апреля Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.

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