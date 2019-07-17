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11:26

Политолог Орешкин: В интересах власти - дискредитировать выборы как механизм

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: В интересах власти - дискредитировать выборы как механизм

Политолог, специалист по выборам Дмитрий Орешкин раскритиковал методы работы Мосгоризбиркома, который, усомнившись в подлинности собранных независимыми кандидатами подписей, решил массово отказать им в регистрации. Опираясь на свой опыт, эксперт заявил, что можно и нужно было проверить подписи, позвонив их владельцам и что в идеале это следовало бы сделать в присутствии самих кандидатов. Однако - констатирует специалист - в результате было предпринято политически мотивированное действие и "опрокинута доска".

"Все аккуратно сделано: у самых сильных, крупных, известных игроков недостаточное количество подписей обнаружено, а в то же время, чтобы не было уже совсем скандального решения, одного, двух, трех не самых известных, не в обиду им будет сказано, эти подписи зарегистрировали, так что вроде никакой предвзятости и нет", - отметил Орешкин в эфире радиостанции "Свобода".

Времена, по его оценке, таковы, что для своего самосохранения и безопасности власть стремится максимально нивелировать роль и влияние каких-либо электоральных процедур. Именно этим объясняется показательная строгость и дотошность Мосгоризбиркома в "отсеве" участников грядущих выборов. Наилучший сценарий для Кремля и региональных элит, по мысли эксперта, заключается в "засушивании" явки до предела.

"Власть сейчас не от хорошей жизни на это идет, она пытается дискредитировать избирательный процесс вообще в целом, как процесс, где номенклатура отчитывается перед населением. Меньше выборов, меньше участия, меньше кандидатов, меньше хлопот", - интерпретировал текущие события политолог.

Из-за недопустимого количества брака в собранных подписях кандидатами в Мосгордуму отказались регистрировать Илью Яшина, Любовь Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Сергея Митрохина. Кандидаты и их группа поддержки, настаивая на своей правоте, каждый вечер проводят демонстрации в центре столицы.

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13:59    
ЕдРо боиться потерять власть в стране и кормушку. Отсюда все эти беззакония избиркомов Москвы и Питера.
Народ, если понимает, что будущее зависит от каждого, должен придти на избирательный участок и проголосовать против лжи и коррупции.

13:08    
12:37 Процент технического брака, о котором вы пишете, почти всегда ничтожен. Любой кандидат, тем более - оппозиционный, перепроверяет подписи перед сдачей. Кроме того, по проходившим ранее процессам в судах, если подпись реально поставлена избирателем и паспортные данные по сути верны, то недочёты оформления всегда признаются несущественными. Мосгоризбирком сознательно блокирует выдвижение неугодных правящей группировке кандидатов, нарушая закон.

12:37    
12:31. Повторяю для бестолковых! Подписи могут быть реальные, но есть масса других нарушений, когда подпись не засчитывается! К примеру, подпись не жителя региона, данные паспорта неправильно записаны и тд. итп.

12:31    
12:15, граждане, чьи подписи "забраковали" жулики лично приходят их подтвердить, однако жулики их и слушать не хотят, поскольку независимые от олигархов депутаты могут помешать им наживаться на растаскивании природных богатств страны.

12:15    
12:06. В законе не прописано, что, кто собирал, и даже собрал нужное количество подписей допускается до выборов!!!!!!!!! Нужны для этого только юридически чистые подписи!

12:10    
12:00. Может Яшин и расписался, но сборщики допустили другие нарушения...Кто сборщиком подписей работал, разбирался в бюрократических нюансах заполнения граф списка, тот меня поймёт!

12:06    
11:57 Мосгоризбирком грубо нарушает закон, отказывая кандидатам реально собиравшим подписи и регистрируя других кандидатов, без проверки их подписей. Кто, из них, первые и кто - вторые, комментировать излишне. В Питере, на выборах губернатора, проблема собрать подписи не у граждан,  а у муниципальных депутатов, которые почти все прошли в 2014 году путём фальсификации досрочного голосования и полностью подконтрольны Беглову.

12:00    
Яшину об этом расскажите, подпись которого в пользу другого кандидата забраковали, и его опровержения не помогли!

11:57    
11:48. Мосгоризбирком действует строго по закону, выявляя фиктивные подписи! А дело всё в том, что даже в либеральной Москве крайне мало желающих поставить подпись в поддержку представителей прозападной "пятой колонны", что и вынуждает их идти на фальсификации... Также, к примеру, русофоб Вишневский не собрал подписи в Питере, чтобы стать кандидатом в губернаторы...

11:48    
Может сделать выстрел по Мосизбиркому?

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