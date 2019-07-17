Политолог Орешкин: В интересах власти - дискредитировать выборы как механизм

Политолог, специалист по выборам Дмитрий Орешкин раскритиковал методы работы Мосгоризбиркома, который, усомнившись в подлинности собранных независимыми кандидатами подписей, решил массово отказать им в регистрации. Опираясь на свой опыт, эксперт заявил, что можно и нужно было проверить подписи, позвонив их владельцам и что в идеале это следовало бы сделать в присутствии самих кандидатов. Однако - констатирует специалист - в результате было предпринято политически мотивированное действие и "опрокинута доска".

"Все аккуратно сделано: у самых сильных, крупных, известных игроков недостаточное количество подписей обнаружено, а в то же время, чтобы не было уже совсем скандального решения, одного, двух, трех не самых известных, не в обиду им будет сказано, эти подписи зарегистрировали, так что вроде никакой предвзятости и нет", - отметил Орешкин в эфире радиостанции "Свобода".

Времена, по его оценке, таковы, что для своего самосохранения и безопасности власть стремится максимально нивелировать роль и влияние каких-либо электоральных процедур. Именно этим объясняется показательная строгость и дотошность Мосгоризбиркома в "отсеве" участников грядущих выборов. Наилучший сценарий для Кремля и региональных элит, по мысли эксперта, заключается в "засушивании" явки до предела.

"Власть сейчас не от хорошей жизни на это идет, она пытается дискредитировать избирательный процесс вообще в целом, как процесс, где номенклатура отчитывается перед населением. Меньше выборов, меньше участия, меньше кандидатов, меньше хлопот", - интерпретировал текущие события политолог.

Из-за недопустимого количества брака в собранных подписях кандидатами в Мосгордуму отказались регистрировать Илью Яшина, Любовь Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Сергея Митрохина. Кандидаты и их группа поддержки, настаивая на своей правоте, каждый вечер проводят демонстрации в центре столицы.