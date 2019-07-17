Памфиловой пожаловались на отказ регистрировать кандидата в ИКМО “Поселок Шушары”

Потенциальный кандидат в муниципальные депутаты МО “Поселок Шушары” Алексей Махров обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с жалобой на действия избирательной комиссии муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру Махров.

ИКМО отказала Махрову в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты по двум причинам: неполнота сведений об образовании и одновременное представление документов в избирательную комиссию.

Комиссия отказалась комментировать, что значит “одновременное представление документов в избирательную комиссию”, сославшись на то, что Махров регулярно делает посты о работе избиркома во “Вконтакте”.

Кроме Махрова в регистрации в кандидаты в муниципальные депутаты отказали еще 12 самовыдвиженцам.