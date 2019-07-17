Путин облегчил получение российского паспорта для всех жителей Донецкой и Луганской областей

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для всех украинцев, когда-либо проживавших на территории Донецкой и Луганской областей и ныне находящихся в РФ. С юридическим документом можно ознакомиться на официальном сайте опубликования правовой информации.

Новейшее государственное решение и его смысл обсуждались на традиционной "прямой линии" Путина с российским населением, прошедшей в июне. Президент, не вдаваясь в конкретику, говорил о заинтересованности России в увеличении числа россиян за счет украинских граждан, которым не повезло родиться в зоне вооруженного конфликта или в непосредственной близости от нее.

Отметим, что нынешняя мера, одобренная российским лидером, расширяет уже принятые ранее с его подачи меры в отношении жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контролируемых сепаратистами. Для выдачи документов таким гражданам с конца апреля стали открываться специальные паспортные столы.