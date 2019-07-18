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9:26

Зеленский зеркально ответил Путину, упростившему получение паспортов для жителей востока Украины

фото ЗакС политика Зеленский зеркально ответил Путину, упростившему получение паспортов для жителей востока Украины

Накануне, 17 июля, Владимир Путин подписал указ, кратно увеличивающий число граждан Украины, которые могут получить российский паспорт в упрощенном режиме: отныне документ смогут получить не только жители ЛНР и ДНР, но и прилегающих к ним Донецкой и Луганской областей.

Ответ коллеги Путина Владимира Зеленского не заставил себя ждать. У себя в Facebook он известил, что поручил проработать механизм "облегченного" получения украинского гражданства для россиян.

"Офис президента Украины с сожалением и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к эскалации конфликта и реинтеграции Донбасса", - отмечается в послании Зеленского.

Гражданство Украины, пообещал он, смогут получить проживающие в РФ этнические украинцы, а также лица, чьи права и свободы ограничиваются или нарушаются в пределах России.

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13:29    
"дополнительные препятствия на пути к эскалации конфликта" - это сильно! они сами то вчитывались в свои формулировки? ;)))

10:37    
9-56
Деда, сам себе противоречишь - если убыль естественная, то почему ты ещё жив?

10:29    
Да, Путину надо активнее давать гражданство России молодым и квалифицированным украинцам, иначе они уедут на работу в Польшу и далее! Это должно стать приоритетом в демографической политике за рубежом! Сейчас население России составляет 147 миллионов, реально за год-два увеличить его за счёт граждан Украины до 150 млн. чел.

10:29   Игорь  
Опять задумался Окара:
А не махнуть ли в Горшни плавни
Их Подмосковного кошмара?
Потом решил: "Вопрос не главный..

9:56    
Это глупый пиар, так как никто в мире не хочет становиться гражданами Украины! К примеру, в прошлом году россиянами стали 300 тысяч иностранцев, а гражданами Украины одна тысяча с небольшим! В этом же году из-за облегчения процедуры получения российского паспорта для жителей Донбасса гражданами России смогут стать более полумиллиона иностранцев, тем самым превысят нашу естественную(!!!!!!) убыль численности россиян!

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