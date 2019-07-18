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12:21

Амосов просит Памфилову отменить решение ГИК об открытии избиркомов в Псковской и Ленинградской области

фото ЗакС политика Амосов просит Памфилову отменить решение ГИК об открытии избиркомов в Псковской и Ленинградской области

Кандидат в губернаторы Петербурга, депутат ЗакСа Михаил Амосов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отменить решение ГИК об открытии избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях.

Амосов напомнил, что изначально обсуждалось открытие 30 подобных участков - теперь решено образовать в три раза больше, 92. Поводом стало заявление члена совета при президенте по правам человека Александра Брода, сказавшего, что дачники интересуются возможностью проголосовать. В СПЧ при этом сообщили, что подобных обращений к ним не поступало, а Брод сослался на общественную организацию "За честные выборы", отметил Амосов. С кандидатами в губернаторы этот вопрос не обсуждался, подчеркнул депутат.

Амосов настаивает, что Горизбирком вышел за рамки своих полномочий. Он отметил, что будет трудно отправить надолго наблюдателей на эти удаленные участки. К тому же его удивляет, что участки хотят открыть, например, в Заплюсье (180 км от Петербурга) и Великих Луках (около 500 км), но не в Новгородской, Тверской областях или Карелии, где расстояния до городов не сильно отличаются. 

Значительное количество петербуржцев к 8 сентября окажется в Крыму или Краснодарском крае, отметил Амосов. "Если расстояние от Санкт-Петербурга до избирательного участка не имеет значения, тогда почему экстерриториальные участки не создаются в этих регионах?" - недоумевает Амосов.

ЗАКС.Ру рассказывал о решении ГИК открыть избирательные участки за пределами Петербурга. Многие опасаются, что это повлечет за собой фальсификации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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