Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:30

Мужу экс-координатора "Открытой России" в Пскове предъявили новое обвинение по делу о наркотиках

фото ЗакС политика Мужу экс-координатора "Открытой России" в Пскове предъявили новое обвинение по делу о наркотиках

Супругу экс-координатора упраздненного общественного движения "Отрытая Россия" в Пскове Лии Милушкиной Артему предъявлено новое обвинение по делу о сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), которое было возбуждено 8 лет назад, проинформировал "МБХ медиа" адвокат Владимир Данилов. 

Разбирательство касается событий, произошедших в январе 2011 года, когда в рамках "Проверочной закупки" сотрудники ФСКН анонимно покупали у неустановленного лица запрещенное вещество. На тот момент установить продавца не удалось, поэтому дело было возбуждено по факту.

"И теперь, восемь лет спустя, когда ФСКН уже не существует, полиция неожиданно объявляет, что тем продавцом был Артем Милушкин и предъявляет ему обвинение", - сетует Данилов.

Милушкин свою причастность к делу отрицает.

На сегодняшний день, продолжил Данилов, следователи заявили, что в 2011 году якобы была сделана видеосъемка, на которой запечатлен момент приобретения наркотика, и сейчас она отправлена на портретную экспертизу.

Ранее, 15 июля, в деле Милушкина появились ещё два новых эпизода: следователи высказали предположение, что он может быть причастен к преступлениям, совершенным в 2011 и 2012 годах.

Дело Милушкиной и ее мужа Артема объединили в одно. Супругов обвиняют в совершении тяжкого преступления группой лиц. Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики, и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Супругов Милушкиных задержали 17 января 2019 года. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре он рассказал, что сотрудники угрозыска якобы следят за ним в разных частях Пскова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:03 Госдума вывела GPS-трекеры для животных из-под статьи о "шпионских приборах"

14:00 Столичные власти подали иск к Зурабу Церетели на сумму 55 млн рублей

13:33 Муниципал: Кандидат от “Единой России” в Шушарах подала иск против ИКМО

13:31 Правительство представит горожанам инвестпроекты по реконструкции Конюшенного ведомства

13:02 Чиновники изучили ход капитального ремонта домов на Васильевском острове

12:59 Прокуратура проверит соглашение фигуранта дела "Нового величия" Ребровского со следствием

12:30 Мужу экс-координатора "Открытой России" в Пскове предъявили новое обвинение по делу о наркотиках

12:21 Амосов просит Памфилову отменить решение ГИК об открытии избиркомов в Псковской и Ленинградской области

12:10 Муниципал: Горизбирком принял решения по 43 жалобам кандидатов в мундепы

11:45 ВЦИОМ: Россияне стали скептичнее относиться к получению высшего образования

11:39 Скорость движения по тротуарам для электросамокатов и сегвеев могут ограничить до 15 км/ч

11:30 Муниципал: Горизбирком не зарегистрировал кандидатов в МО «Екатерингофское»

11:15 МВД разъяснило полицейским, как правильно возбуждать дела о неуважении к власти

10:45 Тихонова требует пересмотреть нормы градостроительной политики в Петербурге   1

10:23 Путин и Лукашенко добрались до монастыря на острове Коневец

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru