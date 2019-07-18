Рабочая группа ГИК подтвердила отказ в регистрации кандидата от «Единой России»

Рабочая группа Горизбиркома рассмотрела жалобы выдвиженцев в МО «Смольнинское» на муниципальную комиссию округа на заседании 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Среди заявителей представители «Единой России» Александр Демченко и исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе Александр Потякин.

ИКМО отказало Демченко в регистрации из-за того, что он не указал некоторые сведения о доходах - в части граф нет никаких отметок, в том числе «0» или «не имею».

Это не является основанием для отказа в регистрации, напомнила рабочая группа ГИК. Группа решила отменить отказ в регистрации и рекомендовать ИКМО пересмотреть решение.

Потякину ИКМО отказало из-за отсутствия сведений об имуществе и неподтверждения места работы. Представитель ИКМО сообщил на рабочей группе, что выдвиженцу рассказали о недостатках в документах и когда их необходимо исправить. Он же предоставил требуемый документ накануне заседания по принятию решения о регистрации, добавил член ИКМО. С этим аргументом большая часть рабочей группы согласилась и решила отказать в удовлетворении жалобы Потякина.

Решения по представителям «Единой России» Горизбирком должен принять на одном из своих заседаний. Следующее планируется провести 20 июля.

София Саттарова